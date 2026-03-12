В Новосибирске опровергли перебои с поставками лекарств от диабета

Поставки препарата Мелитид, содержащего лираглутид и применяемого для лечения сахарного диабета 2 типа, остаются стабильными. Очередная партия ожидается в сентябре, а на складе в Москве сформирован запас, превышающий шестимесячную потребность, что обеспечивает бесперебойное снабжение партнеров и медицинских учреждений.