В Новосибирске опровергли перебои с поставками лекарств от диабета

АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор препаратов Мелитид и Масиза в России, опровергла слухи о возможных перебоях с поставками препаратов иранского производителя SinnaGen Co.
Руководитель Департамента поставок компании Мария Соколова заявила, что сотрудничество с производителем ведется в штатном режиме, а все поставки выполняются в соответствии с действующими договорами.
Поставки препарата Мелитид, содержащего лираглутид и применяемого для лечения сахарного диабета 2 типа, остаются стабильными. Очередная партия ожидается в сентябре, а на складе в Москве сформирован запас, превышающий шестимесячную потребность, что обеспечивает бесперебойное снабжение партнеров и медицинских учреждений.
Также в конце марта — начале апреля ожидается поступление препарата Масиза от SinnaGen Co., предназначенного для лечения диабета 2 типа и снижения массы тела. Производитель подтвердил отгрузку объёма, рассчитанного примерно на квартальную потребность.
По данным компании, на данный момент нет факторов, которые могли бы нарушить стабильность поставок до конца года.