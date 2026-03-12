Губернатор Владимиров: на Ставрополье каждый найдет маршрут для себя

Шагомер настроен. В путь!
Чистый воздух, здоровый климат, обилие минеральных вод создали региону широкую славу. Отдых здесь не зависит от времени года — приехать можно в любой сезон. И влюбиться в Ставропольский край легко: «Достаточно просто побывать в одном из курортных городов или пройтись по заповедным землям туристическими тропами. Главное, здесь каждый найдет маршрут для себя. Кто-то примется покорять вершины Пятигорья, кто-то заинтересуется гастротуризмом, этно-, сельским, оздоровительным и событийным — все желания в полной мере можно реализовать у нас», — говорит губернатор региона Владимир Владимиров.
А чтобы раскрыть Ставрополье и прочувствовать атмосферу южного края, нужно обязательно приехать и прошагать его по своему маршруту или воспользовавшись услугами профессиональных гидов. Вас ждут старые, исхоженные тропы, и новые, только-только набирающие популярность.
Каждый год регион удивляет туристов чем-то необычным и запоминающимся. Поэтому, если вы все еще в раздумьях, стоит ли отправиться на Ставрополье, не сомневайтесь, приезжайте! Климат, природа, горы и вода здесь творят чудеса.
Старополье, ты просто космос!
Ставрополье — это не только нарзан и терренкуры, это удивительный край пещер и гор, пустынь и мерзлоты, исторических памятников и современной архитектуры. Смешение востока и запада, перекресток Европы и Азии, земля, по которой прошел Великий шелковый путь. Но мало кто знает, Ставрополье — это космос!
Однажды регион посетил посланник из прошлого Солнечной системы. На Ставрополье прибыл «выживший» пришелец из космоса — метеорит. Он упал на территории хутора Шведино села Петровского в 1857 году. Вес камня составил 1632 грамма. Этот «Ставрополь» хранится в Метеоритной коллекции Российской академии наук в Москве. Другой — астероид № 1147 Ставрополис, открытый в июне 1929 года, продолжает свой галактический путь.
На земле, в Кисловодске, действует единственный в крае музей космического профиля и единственный в России, носящий имя одного из основоположников отечественной космонавтики, Фридриха Цандера. Весной 1933 года ученый жил в Кисловодске, где скоропостижно скончался. Цандера похоронили на военном кладбище в курортном городе, а в память о нем был создан космический музей. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию, собранную друзьями и учениками Цандера. Среди которых был и Сергей Королев.
В экспозиции вещи и документы переданные семьями Королева, Гагарина и семьи самого ученого. Из Звездного городка, с космодрома Байконур, из Калуги, родины Королева, из личных кабинетов конструкторов и космонавтов в музей передавались документы и образцы конструкторской документации, в том числе засекреченные ранее. Здесь можно увидеть настоящий скафандр, полетные костюмы, предметы быта и питания космонавтов. Множество фотографий, макеты ракетных двигателей, и модели ракет: крылатой, ракеты-носителя, межконтинентальной баллистической. И многое-многое другое, что будет интересно не только юным путешественникам, но и взрослым мечтателям. Поехали?
Летим дальше. Не останавливаемся.
Маленькая «пустыня» Ставрополья.
Пещеру летней мерзлоты на Развалке прошагали. Удивительное место в южном крае, где температура круглогодично не поднимается выше +1 °C и которому ученые до сих пор не нашли объяснения.
Но на Ставрополье есть и совершенно противоположное явление — «Прикаспийская Сахара». В Нефтекумском округе есть уникальное природное явление — небольшое по величине природное образование из песчаных барханов — реликтовые остатки берегов древнего Хвалынского моря. «Прикаспийской Сахарой» эти места называют за необыкновенное сходство с самой известной пустыней мира. Летняя жара выжигает всю растительность, осадков не более 300 миллиметров в год, а это почти столько, сколько у границ настоящей Сахары. Зимой пронизывающие ветра, жестокие морозы.
Тысячи лет эта степь между Тереком и Кумой была «Диким полем». Пристанищем для кочевых племен. А сегодня это — благословенная земля на которой разводят тонкорунных овец. С конца сороковых годов геологи, нефтяники, бурильщики исследовали эту землю. С первого нефтяного фонтана в селе Озек-Суат начался рассвет округа. Появились школы, больницы, детские сады. В Нефтекумске есть памятник Нефтяной струе. Памятник стоит на том месте, где геологи 70 лет назад впервые пробурили скважину и из нее струей забила нефть. Как говорят, именно с добычи «черного золота» на Ставрополье ведет свое начало вся топливная энергетика страны.
А еще именно здесь может начаться и закончиться «кругосветное» путешествие по региону. Ведь Ставропольский край никак не примирит географов и историков: одни исследователи проводят границу между двумя частями света по Кумо-Манычской впадине и тогда Ставрополье оказывается в Азии. Другие эту границу полагают по Главному Кавказскому хребту и тогда край — Европа. А значит, вы с уверенностью можете сказать, что побывали сразу в двух частях света или между Европой и Азией, между Россией и Кавказом, между горами и степью, между Каспийским и Черным морями. Считается, что эта граница проходит в Нефтекумске, именно там установлена стела «Европа-Азия».
Здесь 45 параллель северного полушария пересекает 45 меридиан восточной долготы. Поэтому тем, кто сомневается в месте нахождения границы двух континентов, можно посоветовать приехать в город Нефтекумск и собственными глазами увидеть стелу, этот пограничный столб, на котором написано в какой стороне Европа, а в какой Азия.
Совершили кругосветное путешествие? Идем дальше.
Вечная мерзлота по-ставропольски.
Вечная мерзлота в степном крае? Вообще-то, она летняя, а вечной ее называют местные. И все-таки она мерзлота.
Гора Развалка или Спящий лев, так еще называют самую крутую и обрывистую вершину Пятигорья, расположена неподалеку от Железноводска. Знаменита уникальным явлением — пещерой летней мерзлоты. Это уникальное явление природы, которому до сих пор не дано однозначное объяснение. Температура здесь 8−12 градусов тепла, поэтому в летнюю жару оттуда веет прохладой, а в зимние морозы ощутимо теплее, чем снаружи. Вечная мерзлота на склоне Развалки была обнаружена еще в 1901 году, и с тех пор она остается совершенно неизменной.
Среди типичной южной природы здесь встречаются северные растения. Здесь в самый разгар лета, если внимательно поискать, можно увидеть в почве мелкие кристаллы льда. А зимой наоборот, можно увидеть проталины, с зеленой травой и даже подснежниками.
Еще в прошлом веке предпринимались экспедиции для изучения этого необычного явления. В 1960-е годы исследователи пробили три штольни в разных направлениях — 700, 400 метров по горизонту. Западная, самая длинная, штольня уже несколько десятилетий привлекает туристов. Но оставаться здесь подолгу невозможно — температура круглогодично не поднимается выше +1 °C.
Любопытно, что на северном склоне горы течет самый холодный на КМВ минеральный источник. Он пресный и температура воды никогда не бывает выше +5С. Это тоже впечатляет, потому что железноводские источники — самые горячие на Кавказских Минеральных Водах.
Осмотрелись? Идем дальше.
Степная «Антарктида» Ставрополья.
В степном крае, как ни странно, есть и своенравные горные реки, и система небольших речушек, мелеющих и пересыхающих в сезон и многоводные источники минералки — большая ценность и гордость региона. Немало озер по окраинам Ставрополья. Самые известные, пожалуй, Маныч-Гудило и Тамбуканское. Первое — рай для орнитологов, охотников и рыболовов, а теперь еще и кайтсерфингистов. Второе — известно своей целебной грязью, которую лечебницы Кавминвод используют давно и с успехом. А есть еще малоизвестное, но не менее ценное и охраняемое озеро.
В стороне от краевой столицы в Петровском округе раскинулась «степная Антарктида» — Лушниковское или Соленое озеро.
Его поверхность схожа с ледниками Антарктиды. И, как ледники материка, оно способно менять цвет. От белого и светло-розового, до насыщенного красного. Все потому, что в отличие от подобных водоемов в Соленом озере есть жизнь — реликтовые рачки Артемия. Миллионы лет их тельца с высоким содержанием белков, витаминов, амино- и нуклеиновых кислот смешивались с илом и солью. Именно благодаря Артемии озеро целебное и благодаря этим реликтовым существам озеро способно менять цвет.
Лечебные свойства грязи и рапы (высококонцентрированного солевого раствора) подтверждены научно еще в 2006 году и грязь озера используют для лечения артритов, заболеваний мочевыделительной системы и многого другого. Главное, проконсультироваться со специалистом и использовать грязи осторожно. Местные говорят, что здесь даже воздух целебный — прогулки по берегу позволяют минимизировать осложнения и заболевания дыхательной системы. Сюда приезжают лечиться от астмы. А еще говорят, что в 1920 году Семен Буденный, один из первых маршалов Советского Союза, лечил на этом озере своих солдат.
Всю информацию об озере, о поведении в особоохранной зоне можно найти на сайте министерства природных ресурсов региона.
Подышали? Шагаем дальше.
Фарфоровое чудо Ставрополья.
Ставропольская земля — издревле пристанище многих народов. До сих пор здесь встречаются молчаливые свидетели прошлого. Половецкие «бабы» — изваяния кочевников, по-прежнему населяют бескрайние ставропольские степи. Стоят под небом региона и древние христианские кресты, ставили их когда-то на расстоянии дневного перехода на дорогах, и служили они ориентиром и оберегом для путников. Один из таких крестов датируется 1041 годом. На нем хорошо сохранилась надпись. Древнерусскими буквами на нем высечено: «Помяни, Господи, душу раба своего, Ивана русского».
Один такой крест хранится в селе Дмитриевском Красногвардейского округа, ему не меньше тысячи лет.
Еще одна достопримечательность Ставрополья тоже находится в Красногвардейском округе. На нее стоит взглянуть хотя бы раз в жизни — фарфоровый иконостас Свято-Троицкого храма села Красногвардейского. Это настоящая редкость русской православной церкви. Как утверждают специалисты, таких иконостасов осталось всего четыре.
Три в России и один в Аргентине. Иконостас красногвардейского храма был изготовлен в начале XX в. мастерами знаменитого кузнецовского завода из Екатеринбурга. Было время, когда храм использовался под зернохранилище, а после Великой Отечественной войны местные жители, как смогли, реликвию восстановили. Он трехъярусный: на железный каркас при помощи заклепок и болтов прикреплены фарфоровые фрагменты. Сохранилась вековой давности розовая глазурь, автографы мастеров и штампы фарфоровой фабрики Кузнецова.
Чтобы познакомиться с историей святых мест, почитаемых икон и мощей, пообщаться с духовенством приходов Ставропольской митрополии, паломническая служба Ставропольской и Невинномысской епархии организует поездки по храмам и монастырям края.
Маршрут можно выбрать любой и с пользой и удовольствием походить по святым местам региона.
Рио-де-Ессентуки.
Почти как Рио-де-Жанейро, только лучше. Что связывает эти два города? Ничего. Кроме того, что самая высокая статуя Христа в России расположилась в ессентукском храмовом комплексе Петра и Павла. Именно 22-метровая статуя Христа Благословляющего и дала шутливое название курортному городу.
Как отмечают путешественники, посетившие комплекс, — это настоящее место силы. Храмы, часовни, входные группы, колокол — «выразитель торжества и духовной радости», в который звонят молодожены, возвещая миру о своей любви — малая часть того, что ждет на территории комплекса. Прогуливаясь здесь, можно увидеть множество малых архитектурных форм: венчальные ворота для молодоженов, скульптуры, бюсты мыслителей, среди них — Платон, Аристотель и другие, чьи тексты рассматриваются Церковью как пророчества о пришествии Христа. Для маленьких посетителей храма есть мини-зоопарк.
Большая площадь комплекса постоянно облагораживается и обустраивается. Выстроенный в русско-византийском стиле, храм привлекает внимание не только православных паломников, но и любителей архитектуры. Часовни выполнены из камней разного цвета — темного и светлого, настоящим шедевром считаются иконостасы тонкой работы. Как отмечают посетители, территория храма похожа на местность в окрестностях Иерусалима.
Комплекс хорош для посещения в любую погоду. Особенно хорош он в ясный день зимой. У монумента есть обзорная площадка — отсюда открывается великолепный вид на окрестности и Эльбрус.
Только до нее еще нужно дошагать. Территория комплекса — пять гектаров.
Русалочьи цветы — Бештаугорское чудо.
У подножия Бештау находится небольшой, но чрезвычайно живописный водоем, называемый Монастырским озером. Местные прозвали его «Ведьминым» и утверждают, что вода здесь обладает магической силой, и способна исцелить любые хвори. Сюда идут, чтобы собственными глазами увидеть русалок, которые по преданиям живут здесь, или в надежде услышать их песни, которые слышали заплутавшие путники. А еще говорят, что на берегах озера жила когда-то женщина, лечившая людей озерной водой. На самом деле — это красивые легенды.
Монастырским озеро называют потому, что именно монахи Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря соорудили искусственный водоем от родника, создав озеро для нужд обители. Монастырь действует до сих пор. И озеро действительно выглядит сказочно, особенно, когда распускаются бело-розовые кувшинки — «русалочьи цветы». И это действительно чудо, ведь одолень-трава, так на Руси называли кувшинки, не растет на Ставрополье. Кувшинкам нравится, где теплее и ниже, а озеро находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Бештаугорское чудо — кувшинки — пустили корни глубоко в ил и укрепились на солнечной стороне водоема.
Именно поэтому они не вымерзают зимой и радуют путешественников все лето. В полдень русалочьи цветы полностью раскрываются, а с заходом солнца закрывают лепестки и будто погружаются в воду, а с рассветом «выныривают» вновь. Иногда бештаугорских красавиц принимают за лотосы — цветы очень крупные, до 30 сантиметров в диаметре.
Местные гиды давно включили Монастырское озеро в экскурсионный маршрут. И от желающих полюбоваться краснокнижными растениями нет отбоя. А вид на Эльбрус с кувшинками, по словам побывавших здесь, не уступает знаменитому виду на Фудзияму с цветущей сакурой в Японии. Чтобы увидеть всю эту красоту, готовьтесь заранее. Кувшинки (нимфеи) в Монастырском озере цветут с начала июня и по конец августа.
Полюбовались? Шагаем дальше.
Не минералкой единой.
Не только тихие улочки курортных городов, и минералка — живая вода региона привлекают путешественников на территорию Кавказских Минеральных Вод. Здесь заветные 10 тысяч шагов легко превратятся в 20, 30, а то и все 100! Главное, на шагомер не отвлекаться.
Четыре жемчужины курортного Ставрополья — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск — готовы к гостям всесезонно, здесь всегда много «гуляющих постепенно» неторопливых курортников, а вот альпинисты и любители восхождений устремляются дальше, к Кавказским горам. И зря. Ведь по скалам и вершинам Кавминвод можно вполне спортивно прогуляться, и даже набрать не одну тысячу шагов по вертикали в любое время года. Россыпь ставропольских лакколитов, будто специально создана для восхождения.
Вершины и скалы гор Пятигорья незаменимы для тренировок и соревнований. Идеальное место для себя нашли здесь спортсмены по скалолазанию, парапланеризму, горному трекингу, ориентированию, дисциплинам горного велосипеда, скайраннингу и горному трейлу, пешеходному и горному туризму, джиппингу и даже стрельбе из лука.
В первую тройку популярных маршрутов входят Бештау, Машук, Железная. Туда можно отправиться самостоятельно или с гидом — туристические компании предлагают авторские маршруты. Особенно популярны «Пятигорье», включающий Бештау, Машук, Юцу, Джуцу и Золотой Курган, и «Архипелаг скалистых островов» по всем 17 горам. Есть маршруты, которые пройдет человек неподготовленный. Сложнее для подъема склоны самой популярной вершины для восхождения — Бештау — но даже здесь можно встретить детей.
Покорили местные вершины? Обнулили шагомер и топаем дальше.
Лесная крепость Ставрополья.
Пять тысяч километров в одну сторону — и ты на экваторе земли, столько же в другую — на Северном полюсе. Ставрополь, столица региона, равноудален и от экватора, и от Северного полюса, 45 параллель — золотая середина полушария и одна из самых интересных улиц Ставрополя. Романтики утверждают, что загаданное в лунную ночь желание на перекрестке улиц 45 Параллели и Пирогова, обязательно сбывается.
Ставрополь. Седьмая крепость Азово-Моздокской оборонительной линии, форпоста России на Северном Кавказе, основана в 1777 году. А сегодня Ставрополь — это место, где сливается богатая история и динамичная современность. Здесь есть, где походить, есть, на что посмотреть.
Крепостная гора — это первое место, которое обязательно посетит гость краевой столицы, на ней сошлись несколько эпох: «откуда есть пошел» Ставрополь — остатки крепостной стены, символический ключ от города, каменный крест на месте первой полковой церкви, «Буденновец» и светомузыкальный фонтан, — одно из любимых мест отдыха горожан.
Что еще? Да что угодно. Как известно, Ставрополь — один из самых зеленых городов России. Небольшой, он буквально утопает в лесной перине. В самом центре — парк. Так и называется — Центральный. Место для тех, кто предпочитает ностальгический туризм. Уютный оазис с вековыми дубами и каштанами в центре города. Здесь минимум аттракционов, максимум уединенных тихих аллеек, водоем в центре — в нем летом живут лебеди и черепашки. А у небольшой сцены по выходным и в теплую погоду для горожан специально включают музыку — хорошо знакомые или давно забытые ретро-мелодии — неспешный отдых в центре южного города.
Полная противоположность Центральному — Парк Победы на юге Ставрополя. Больше двухсот гектаров отдыха и развлечений. Здесь два зоопарка, аттракционы, аквапарк, картинг, веревочные парки для экстремальных восхождений, десятки детских площадок, пункты проката велосипедов и прочих электрочудес, кофейни и закусочные на любой вкус. Одна из визитных карточек парка — Динопарк. Огромные динозавры — копии живших когда-то рептилий, рычат и двигаются. Все объекты изготовили в Гонконге, говорят, что мастера, создавшие ящеров для съемок фильма «Парк Юрского периода». Рост самого высокого динозавра — 20 метров.
В парке всегда оживленно и шумно, здесь много молодежи, здесь кипит-бурлит жизнь.
Есть еще, совсем отличный от предыдущих, парковый отдых — гордость Ставрополя — Ботанический сад имени Скрипчинского. Это крупнейшее интродукционное учреждение Юга России как по площади, так и по составу коллекционных фондов и научных разработок. И если вы собрались провести романтичный вечер — вам сюда. Причем удивит и поразит вас сад своей красотой в любое время года. Для посетителей по воскресеньям здесь дают концерты местные музыканты. А если вдруг вам надоели банальные сувениры, в ботаническом саду можно приобрести саженцы деревьев, лекарственных трав, кипарисовых лиан и цветов.
Наедине с природой можно побыть, если прогуляться от Тропы здоровья к Комсомольскому озеру. Оно тоже окружено лесом. Летом здесь достаточно многолюдно. Но всегда чисто, ухожено и уютно. И везде, по пути следования много закусочных, кофеен, блинных и прочих заведений общепита, на любой вкус и на любой кошелек путешественника.
Прогулялись по Ставрополю? А теперь обнулили шагомер и настроились на Кавказские Минеральные Воды.