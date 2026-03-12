Губернатор Владимиров: на Ставрополье каждый найдет маршрут для себя

Врата Кавказа, крепость в степи, а еще — беспокойная окраина России, на которую в начале XIX века обратили внимание писатели, художники, поэты. Стараниями Пушкина, Лермонтова, Толстого и много позже других не менее известных наших соотечественников, воспевших Ставропольскую землю в литературе и живописи, музыке и танце, в науке и жизни, о регионе знают и любят его.

И, хотя за Ставропольем и закрепилась слава живницы и здравницы, приверженности традициям, хранилища старины и «родины слонов», уже не одно столетие путешественники едут сюда «прошагать» Ставрополье знакомыми тропами или открыть для себя новые, еще неизведанные маршруты. Удобный, компактный, гостеприимный, а главное — всесезонный для посещения край — идеальное место для путешествия с семьей, с друзьями, даже в одиночку.

В конце прошлого года туризм в Ставропольском крае на федеральном уровне признан лучшим в России, став триумфатором всероссийской премии «Туризм будущего». И это не случайно. Как отмечает глава Ставрополья Владимир Владимиров, сегодня регион целенаправленно создает благоприятные условия для новых точек притяжения: поддерживает инициативы в сфере экологии и сельского гостеприимства, открывает новые маршруты. И чтобы оценить их, нужно немного — приехать, увидеть, попробовать, а еще — прошагать.