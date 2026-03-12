Разработаны эффективные при очистке воздуха и воды катализаторы

Диоксид титана — традиционный фотокатализатор, который широко используется в системах очистки воды и воздуха для разложения загрязняющих примесей органических соединений. Этот фотокатализатор активируется только излучением ультрафиолетового (УФ) диапазона, на долю которого приходится примерно 5% от всего солнечного спектра. Исследователи занимаются созданием высокоактивных фотокатализаторов, чувствительных к видимому свету, которые будут хорошо работать не только в УФ-области, но и в видимом диапазоне, доля которого достигает 45%.