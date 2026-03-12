Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиО

Всего на аттракционе будет 68 кабинок вместимостью 6 человек, с кондиционерами. Полный оборот колесо сделает за 23 минуты. За это время можно будет с высоты птичьего полета увидеть весь мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и панораму города в обе стороны.