В Приморье суд обязал администрацию округа отремонтировать детские площадки

Прокуратура настояла, чтобы в селе Анучино привели в порядок спортивные и детские игровые зоны.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Анучинского района Приморья добилась в суде обязательного ремонта спортивных и детских игровых зон в селе Анучино. Поводом для разбирательства стало опасное состояние оборудования, которое угрожало здоровью детей.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что местные игровые и спортивные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии. Однако чиновники администрации Анучинского муниципального округа проигнорировали первоначальные требования прокуратуры и не устранили нарушения.

В связи с бездействием властей прокурор района направил иск в суд, требуя привести объекты в порядок в соответствии с нормативами. Суд полностью поддержал доводы надзорного ведомства и обязал администрацию провести ремонт. Исполнение судебного решения останется на контроле прокуратуры до полного устранения нарушений.