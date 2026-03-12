В Приморье суд обязал администрацию округа отремонтировать детские площадки

В связи с бездействием властей прокурор района направил иск в суд, требуя привести объекты в порядок в соответствии с нормативами. Суд полностью поддержал доводы надзорного ведомства и обязал администрацию провести ремонт. Исполнение судебного решения останется на контроле прокуратуры до полного устранения нарушений.