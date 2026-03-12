На станции метро «Горки» в Казани не работала система оплата картами

В казанском метрополитене на станции «Горки» произошел временный сбой при оплате проезда банковскими картами. В пресс-службе «Метроэлектротранса» пояснили, что причиной стала потеря связи.
Проблему устранили в течение 15 минут. Оплата восстановлена в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов. На предприятии принесли извинения за доставленные неудобства.
Напомним, в связи с работами по строительству первого участка второй линии метро в Казани ограничили движение по улице Фучика. Речь идет об отрезке проезжей части от дома № 94 и до улицы Айтматова. Ограничение действует с 20 января 2025 года и до 26 марта 2026 года. На этот период местные власти советую водителям пользоваться объездными дорогами.