На станции метро «Горки» в Казани не работала система оплата картами

Напомним, в связи с работами по строительству первого участка второй линии метро в Казани ограничили движение по улице Фучика. Речь идет об отрезке проезжей части от дома № 94 и до улицы Айтматова. Ограничение действует с 20 января 2025 года и до 26 марта 2026 года. На этот период местные власти советую водителям пользоваться объездными дорогами.