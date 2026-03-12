Службы Челябинской области готовы к паводку — 2026

Отдельно министр остановился на состоянии гидротехнических сооружений. По его словам, бесхозных плотин в области больше нет — все объекты имеют собственников. В 2022—2024 годах масштабный ремонт прошел на ГТС Айского и Нижне-Уфалейского водохранилищ. В планах на этот год — ремонт сооружения на Брединском водохранилище.