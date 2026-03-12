Службы Челябинской области готовы к паводку — 2026

В Челябинской области официально стартовал паводковый сезон. На пресс-конференции, посвященной паводко- и пожароопасному сезонам, министр общественной безопасности региона Александр Гриб заявил: область готова к приходу большой воды.
По словам министра, нынешняя весна пока развивается по благоприятному сценарию. Несмотря на недавние морозы, синоптики прогнозируют плавное снеготаяние. Александр Гриб отметил, что объем половодья будет зависеть от «дружности весны», но перечислил факторы, которые уже сейчас работают на руку спасателям.
«Запас влаги в почве перед зимой был существенно выше среднемноголетних значений. Это значит, что земля сможет принять лишнюю воду. Толщина льда в этом году значительно ниже, что снижает риск образования заторов, подобных прошлогоднему в Аше», — пояснил министр.
Для предотвращения заторов на реках проводят соответствующую работу. На реке Сим спасатели взрывают лед на участке протяженностью 2,5 километра. В ряде муниципалитетов запланировано чернение, распиловка во многих территориях уже завершена.
Отдельно министр остановился на состоянии гидротехнических сооружений. По его словам, бесхозных плотин в области больше нет — все объекты имеют собственников. В 2022—2024 годах масштабный ремонт прошел на ГТС Айского и Нижне-Уфалейского водохранилищ. В планах на этот год — ремонт сооружения на Брединском водохранилище.
Также Челябинская область подписала соглашение с Башкортостаном по пропуску паводковых вод во время недавнего визита губернатора Алексея Текслера в Уфу.
В зоне риска — горнозаводская зона (особенно Аша), южные территории (Бреды, Варна, Нагайбакский округ). Там местным службам поручено усилить контроль. Региональные службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее ИА «Первое областное» писало, как муниципалитеты Челябинской области начали встречать паводковый сезон.