НГУ может открыть филиал в Узбекистане

Вопрос обсуждался на встрече с делегацией Андижанской области.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский госуниверситет рассматривает возможность открытия филиала в Узбекистане. В НГУ прошли переговоры с представителями Андижанской области. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Университет с 2017 года сотрудничает с 15 вузами Узбекистана. Реализуются совместные программы, студенты из республики учатся в магистратуре НГУ, преподаватели выезжают с лекциями.

Андижанская область — самая густонаселенная в стране, заинтересована в подготовке медицинских кадров. Обсуждаются программы «Лечебное дело» и «Медицинская кибернетика».

Стороны договорились изучить нормативную базу и составить дорожную карту.