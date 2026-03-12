НГУ может открыть филиал в Узбекистане

Новосибирский госуниверситет рассматривает возможность открытия филиала в Узбекистане. В НГУ прошли переговоры с представителями Андижанской области. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Университет с 2017 года сотрудничает с 15 вузами Узбекистана. Реализуются совместные программы, студенты из республики учатся в магистратуре НГУ, преподаватели выезжают с лекциями.
Андижанская область — самая густонаселенная в стране, заинтересована в подготовке медицинских кадров. Обсуждаются программы «Лечебное дело» и «Медицинская кибернетика».
Стороны договорились изучить нормативную базу и составить дорожную карту.