Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗО

Напомним, 17 декабря 2025 года в Волгограде были задержаны глава облкомприроды Алексей Сивокоз, его заместитель Ирина Панина, начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Им вменяется ч.3 ст. 285 УК РФ. Решением правоохранительных органов фигуранты были перевезены в Москву и помещены в СИЗО. Впоследствии их содержание под стражей было в феврале 2026 года продлено. 4 марта Дарья Казанкова уже пыталась оспорить декабрьское решение об избрании меры пресечения, однако Мосгорсуд доводы стороны защиты тогда отклонил.