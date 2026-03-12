Воронежцев предупредили о наказании за сорванные подснежники

За сбор некоторых видов подснежников россиянам грозит административная и уголовная ответственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.
За сорванный весенний цветок, занесённый в Красную книгу России, предусмотрен штраф в размере до 5 000 рублей.
Если же действия привели к значительному ущербу, виновника и вовсе могут лишить свободы сроком до четырёх лет со штрафом до 1 млн рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан полностью возместить вред природе.