В Волгограде выставят на всеобщее обозрение уникальные православные книги

Экспозиция будет посвящена Дню православной книги, учрежденному Русской православной церковью. По старому стилю он отмечается 1 марта — в этот день в 1564 году русский первопечатник Иван Федоров издал на Московском печатном дворе «Апостола», первую печатную книгу в России.