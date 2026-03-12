Ричмонд
В Волгограде выставят на всеобщее обозрение уникальные православные книги

Экспозиция будет посвящена Дню православной книги, учрежденному Русской православной церковью.

Выставку уникальных православных книг из фондовой коллекции Волгоградского краеведческого музея организуют 13 марта.

Экспозиция будет посвящена Дню православной книги, учрежденному Русской православной церковью. По старому стилю он отмечается 1 марта — в этот день в 1564 году русский первопечатник Иван Федоров издал на Московском печатном дворе «Апостола», первую печатную книгу в России.

Во многих городах страны к этой дате приурочены выставки-ярмарки книг и акции, посвященные православной литературе. В волгоградском музее можно будет увидеть редкие издания, пообщаться с представителями Волгоградской епархии, сотрудниками архивов, краеведами, исследователями и писателями.

Начало в 15:00. 12+

Раенее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в здании царицынской каланчи откроют музей художника Лосева и арт-центр.