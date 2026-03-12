Суд обязал убрать самодельные мосты с мыса Саган-Хушун на Ольхоне

Это привело к повреждению почвы и скалы, уничтожению части растительности. А из-за толп туристов и транспорта уплотнилась земля на участке больше 500 квадратных метров. Прокуратура подала иск в суд. Теперь до 10 июня 2026 года ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» придумать и согласовать план защиты древнего городища, а до 10 сентября разобрать мосты. Решение вступило в силу 10 марта.