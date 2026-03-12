Пермяки пожаловались на невозможность оплаты городской парковки

Проблемы с оплатой городской парковки появились у пермяков 11 и 12 марта, сообщили местные жители сайту perm.aif.ru.
Вечером 11 марта водители в Перми столкнулись с тем, что не могут оплатить городскую парковку: ни приложение, ни сайт не работали. Также не принималась оплата и через СМС.
«На оплату парковки даются сутки. Но и утром приложение не отвечало, а дозвониться до техподдержки невозможно! А потом штраф придёт?» — возмущается местная жительница Анастасия в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Теперь же водителям предлагают направить скриншот с нерабочим приложением на почту техподдержки, чтобы аннулировать штраф.
«Парковки не чищены, так ещё и приложение не работает. Зато штрафы будут оперативно всем отправлены», — поделилась мнением пермячка.