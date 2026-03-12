Режиссёр Сергей Корнющенко: «Калининград ничем не пронять»

—С Бариновым снимался, с Юрием Цурило, с Жанной Эппле. В том же сериале «Вкус граната» роль арабского шейха исполнял Регимантас Адомайтис. Пока съемка готовилась, у нас было несколько минут, чтобы поговорить. «Я по-русски не очень» — он говорит. Я по-литовски немного говорю, поэтому предложил перейти на его родной язык. У Адомайтиса глаза на лоб: «Откуда знаете?». «Я из Калининграда», — отвечаю. Он такой с раздражением: «Калининград — не Литва!» Как будто я на этом настаивал… На этом, собственно, наша беседа и закончилось — надо было уже сцену играть. Кстати, и ее в итоге вырезали… Как, впрочем, и сцену из сериала про министра Фурцеву, где я играл охранника Жукова. В чем тут логика, зачем это делается, я не понимаю. Но оплачивается эта работа хорошо. Смену отработал — и две недели можно жить спокойно.