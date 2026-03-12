В общественном транспорте Екатеринбурга число «зайцев» уменьшилось в два раза

Количество безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга за месяц снизилось в два раза. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные городской администрации.
С 2025 году в трамваях, автобусах и троллейбусах ежедневно проводятся рейды по поиску безбилетников, а штрафы выросли со 100 до 2500 рублей. Из-за этого проще оплатить проезд, чем ждать штраф, который могут взыскать через суд.
Процедура выглядит так: контролеры заходят в салон транспортного средства и сразу блокируют валидаторы, после чего ловят нарушителей. Если пассажир без билета отказывается платить штраф, протокол направляют в суд, который выносит решение о взимании штрафа, к ситуации подключают судебных приставов. В итоге «заяц» платит не только штраф, но и исполнительные сборы.
По данным мэрии Екатеринбурга, в начале февраля на 12 маршрутах общественного транспорта фиксировали существенную недоплату от пассажиров, а к марту — только на 6 маршрутах.