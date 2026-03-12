В общественном транспорте Екатеринбурга число «зайцев» уменьшилось в два раза

Процедура выглядит так: контролеры заходят в салон транспортного средства и сразу блокируют валидаторы, после чего ловят нарушителей. Если пассажир без билета отказывается платить штраф, протокол направляют в суд, который выносит решение о взимании штрафа, к ситуации подключают судебных приставов. В итоге «заяц» платит не только штраф, но и исполнительные сборы.