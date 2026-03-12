Водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся: его разыскивает уфимская полиция

Госавтоинспекция Уфы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла вчера вечером на улице Борисоглебской. Неустановленный автомобиль следовал со стороны Кольцевой в сторону Ломоносова и сбил ребенка.
11-летняя девочка получила ушибы, ей потребовалась помощь медиков. В розыске задействовано максимальное число сотрудников ГАИ.
Очевидцев и всех, кто обладает информацией о случившемся, просят сообщить по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, в телеграм-чат @GIBDDRB_02bot или в дежурную часть полка ДПС по телефону 8 (347) 237−02−02.
