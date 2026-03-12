Калининград вошел в топ городов по востребованности апартаментов в марте

Калининграде занял 6 место в рейтинге городов по востребованности апартаментов в марте, расположился между Казанью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает сервис «Твил». Отмечается, что средняя стоимость ночи в апартаментах у нас составляет в этом месяце 4054 рублей.
Снимать жилье самостоятельно — такой способ становится у туристов все популярнее. В целом по России, по данным аналитиков, востребованность апартаментов в марте 2026 года выросла на 31% по сравнению с мартом прошлого года.
На первом месте в рейтинге стоит Москва, далее идет Санкт-Петербург, следом — Краснодар.
В списке также Сочи, Кисловодск, Пятигорск, Ялта.