Калининград вошел в топ городов по востребованности апартаментов в марте

Калининграде занял 6 место в рейтинге городов по востребованности апартаментов в марте, расположился между Казанью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает сервис «Твил». Отмечается, что средняя стоимость ночи в апартаментах у нас составляет в этом месяце 4054 рублей.