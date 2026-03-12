В Новосибирской области ожидают высокий паводок на шести реках

Гидрометцентр представил предварительный прогноз весеннего половодья в 2026 году. В Новосибирской области выше нормы ожидаются уровни воды на шести реках. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».
Превышение нормы возможно на реках Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. На реках Бердь и Иня прогнозируют уровень «норма и выше нормы».
Приток воды в Новосибирское водохранилище во втором квартале ожидается около нормы.
На Верхней Оби с притоками также возможны уровни выше нормы.