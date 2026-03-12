Ричмонд
В Новосибирской области ожидают высокий паводок на шести реках

Уровни воды выше нормы прогнозируют на Баксе, Карасуке, Каргате, Оми, Тартасе и Таре.

Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр представил предварительный прогноз весеннего половодья в 2026 году. В Новосибирской области выше нормы ожидаются уровни воды на шести реках. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

Превышение нормы возможно на реках Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. На реках Бердь и Иня прогнозируют уровень «норма и выше нормы».

Приток воды в Новосибирское водохранилище во втором квартале ожидается около нормы.

На Верхней Оби с притоками также возможны уровни выше нормы.