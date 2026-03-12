Заменивший импортную технику прибор измеряет сразу три вида парниковых газов

По словам авторов, основное отличие их прибора от зарубежных аналогов в том, что они объединили в нем сразу два лазера. Это позволило измерять концентрацию трех основных парниковых газов одновременно. Обычно для этого используют как минимум два отдельных прибора. Кроме того, газоанализатор работает в среднем инфракрасном диапазоне спектра, где поглощение газов значительно сильнее, чем в обычно используемом в подобных приборах ближнем инфракрасном диапазоне.