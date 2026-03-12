Ричмонд
Заменивший импортную технику прибор измеряет сразу три вида парниковых газов

Мониторинг экосистем, который многие годы осуществлялся зарубежными приборами, теперь можно проводить с помощью российской техники.

Источник: Unsplash

Речь идет о постоянном наблюдении за «дыханием» флоры: лесов, полей, степей, тундры и других видов экосистем. Как они поглощают парниковые газы и какие конкретно? А может, вообще они выделяют газов в атмосферу больше, чем усваивают? И тогда это сигнал о нарушении нормального режима работы экосистемы, а значит надо срочно принимать меры для ее восстановления.

Группа ученых МФТИ, Института космических исследований РАН, Института эволюции и экологии имени А. Н. Северцова РАН, Института лесоведения РАН, а также Венского технического университета создала портативный прибор, который способен одновременно измерять концентрацию сразу трех парниковых газов — углекислого газа, метана и водяного пара в воздухе.

Это спектрометр, в котором молекулы трех парниковых газов поглощают испускаемый лазером свет на определенных длинах волн. Алгоритм вычисляет концентрацию каждого в данный момент времени.

По словам авторов, основное отличие их прибора от зарубежных аналогов в том, что они объединили в нем сразу два лазера. Это позволило измерять концентрацию трех основных парниковых газов одновременно. Обычно для этого используют как минимум два отдельных прибора. Кроме того, газоанализатор работает в среднем инфракрасном диапазоне спектра, где поглощение газов значительно сильнее, чем в обычно используемом в подобных приборах ближнем инфракрасном диапазоне.

Отечественный прибор дешевле зарубежных, решает проблему импортозависимости в условиях санкций. Он позволит создать густую сеть мониторинга наблюдений за российскими экосистемами, значительно улучшить управление природными ресурсами. Статья о разработке опубликована в журнале Sensors.