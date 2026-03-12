Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский адвокат сказала, законно ли требовать от сотрудника быть на связи после работы и в выходные

Адвокат сказала белорусам, должны ли они быть на связи после работы и в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Становая в эфире телеканала ОНТ сказала, законно ли требовать от сотрудника быть на связи после работы и в выходные.

По ее словам, Трудовой кодекс страны четко определяет, что в нерабочее время сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей. А значит, он вполне может проигнорировать звонки и сообщения от нанимателя, а то и вовсе выключить телефон.

Однако, замечает Ольга Становая, есть и исключения:

«Случаи, когда есть оперативная необходимость, это предусмотрено трудовым договором, контрактом или должностной инструкцией. Например, это может быть дежурство. В таком случае эти трудовые правоотношения должны быть оформлены надлежащим образом».

Прокомментировала адвокат и привлечение белорусов для работы в выходные дни. Сюда же относятся ответы на звонки и сообщения:

«Это также должно быть оформлено надлежащим образом: с согласия работника и с предусмотренной оплатой. Если работодатель не исполняет данные обязанности, он может быть привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства».

Ранее мы писали о том, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста.

Также «Комсомолка» рассказывала, что подземный переход между новым парком и крупной площадью строится в Минске.

Тем временем Наталья Эйсмонт раскрыла статистику о женщинах, пожаловавшихся президенту Беларуси Александру Лукашенко на то, что их обижают.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше