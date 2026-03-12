Белорусский адвокат сказала, законно ли требовать от сотрудника быть на связи после работы и в выходные

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Становая в эфире телеканала ОНТ сказала, законно ли требовать от сотрудника быть на связи после работы и в выходные.
По ее словам, Трудовой кодекс страны четко определяет, что в нерабочее время сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей. А значит, он вполне может проигнорировать звонки и сообщения от нанимателя, а то и вовсе выключить телефон.
Однако, замечает Ольга Становая, есть и исключения:
«Случаи, когда есть оперативная необходимость, это предусмотрено трудовым договором, контрактом или должностной инструкцией. Например, это может быть дежурство. В таком случае эти трудовые правоотношения должны быть оформлены надлежащим образом».
Прокомментировала адвокат и привлечение белорусов для работы в выходные дни. Сюда же относятся ответы на звонки и сообщения:
«Это также должно быть оформлено надлежащим образом: с согласия работника и с предусмотренной оплатой. Если работодатель не исполняет данные обязанности, он может быть привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства».
