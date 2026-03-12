В Воронеже чествовали работников ЖКХ в преддверии профессионального праздника

В городском Дворце творчества детей и молодежи прошло торжественное награждение работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудников комбинатов благоустройства, управляющих компаний, коммунальных и аварийных служб поздравили представители региональной и городской власти.
Ежегодно День работника бытового обслуживания и ЖКХ отмечают в третье воскресенье марта. В этом году праздник выпадает на 15 марта. Во Дворце творчества детей и молодежи собрались те, кто круглосуточно обеспечивает комфорт и порядок в городе: сварщики, слесари, монтажники, инженеры, механизаторы, водители спецтехники и сотрудники ручной уборки.
Поздравить их пришли заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов, министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов, депутат облдумы и член фракции «Единая Россия» Сергей Талдыкин, заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов и первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Алексей Рыженин.
С приветственным словом к труженикам сферы обратился Константин Кузнецов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона Александра Гусева и вручил наиболее отличившимся работникам Почетные грамоты и Благодарности Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также награды правительства Воронежской области и Благодарности губернатора.
Фото — мэрии Воронежа.
Вице-мэр Алексей Рыженин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул значимость их ежедневного труда:
— Сотни людей трудятся круглосуточно, чтобы тепло, свет, вода подавались в школы и больницы, жилые дома и предприятия, а еще, чтобы на улицах было чисто, росли зеленые газоны, были отремонтированы дворы и детские площадки. Коммунальная сфера — это люди, неравнодушные и очень любящие свою работу. Те, кто ночью и днем, в любую погоду устраняют последствия аварий и чрезвычайных ситуаций, кто в мороз и жару убирает наши улицы, скверы.
Первый вице-мэр вручил труженикам Почетные грамоты администрации и Благодарности главы города Сергея Петрина.
Министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов также присоединился к поздравлениям. Он вручил ведомственные награды и поблагодарил коллег за их нелегкий труд.
Фото — мэрии Воронежа.
После официальной части для гостей устроили концерт. Перед собравшимися выступили творческие коллективы и солисты Дворца творчества детей и молодежи, создав праздничную атмосферу.