Найден новый метод анализа речи для ранней диагностики деменции

Ученые выделили в ответах участников кластеры в зависимости от того, как человек группирует слова. Например, называет ли слова группами: «тигр, лев, леопард» (семантический кластер по категории «кошки») или «корова, козел, капибара» (фонетический кластер по двум общим начальным фонемам «к» и «а»). Оказалось, что чем больше был средний размер фонетического кластера, то есть чем длиннее были последовательности слов, похожих по звучанию, тем лучше было общее состояние когнитивных функций у человека. Этот результат наблюдался и в заданиях на семантическую беглость: в них также длинные цепочки связанных фонетически слов называли люди с более высоким уровнем сохранности когнитивных функций.