Найден новый метод анализа речи для ранней диагностики деменции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра языка и мозга Высшей школы экономики (ВШЭ) и Научного центра психического здоровья (НЦПЗ) разработали новую технологию, позволяющую как можно раньше выявлять начало старческой деменции, в том числе болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
«Ученые Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и НЦПЗ предложили новый метод лингвистического анализа, позволяющий различать нормальное и патологическое старение. С помощью этого метода исследователи показали, что особенности подбора слов пациентом в речевых тестах позволяют точнее отличать клинически выраженные нарушения от субъективных жалоб на память. Внедрение такого анализа в клиническую практику может повысить точность ранней диагностики деменции», — отметили в пресс-службе.
Обычно для оценки «когнитивного функционирования» человеку предлагаются тесты на вербальную беглость, когда его просят за минуту назвать как можно больше слов из определенной категории (например, «животные» или «фрукты») или на конкретную букву. Традиционно в тестах на вербальную беглость оценивается только общее количество правильно названных слов. Команда ученых НИУ ВШЭ предположила, что ключ к более точной диагностике кроется не в количестве слов, а в качестве и структуре ответа — в том, как человек организует поиск слов в своей памяти.
Тесты на вербальную беглость.
В ходе исследования 127 участников старше 50 лет, либо просто жалующихся на ухудшение памяти, либо уже имеющих объективно выявляемые, но все еще слабо выраженные когнитивные нарушения, выполняли тесты на вербальную беглость — фонетическую и семантическую. В заданиях на фонетическую беглость нужно было за ограниченное время называть слова на заданную букву, а в заданиях на семантическую беглость — подбирать слова по смысловой категории. Затем исследователи проанализировали ответы, чтобы выяснить, как особенности организации слов в речи связаны с когнитивным статусом участников.
Ученые выделили в ответах участников кластеры в зависимости от того, как человек группирует слова. Например, называет ли слова группами: «тигр, лев, леопард» (семантический кластер по категории «кошки») или «корова, козел, капибара» (фонетический кластер по двум общим начальным фонемам «к» и «а»). Оказалось, что чем больше был средний размер фонетического кластера, то есть чем длиннее были последовательности слов, похожих по звучанию, тем лучше было общее состояние когнитивных функций у человека. Этот результат наблюдался и в заданиях на семантическую беглость: в них также длинные цепочки связанных фонетически слов называли люди с более высоким уровнем сохранности когнитивных функций.
«Когда человек активнее использует схожий по звучанию кластер при написании слов, перед тем как переключиться на другой, это признак сохранности когнитивных функций. Например, в задании на семантическую беглость последовательность “корова, козел, капибара, кот, кобра” (5 слов из 2 фонетических кластеров) лучше, чем “корова, слон, крот, мышь, капибара” (те же 5 слов, но не группирующиеся в фонетические кластеры)», — рассказала заместитель директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Малютина.
Исследование показало, что, наблюдая за тем, как именно человек подбирает слова, можно точнее отличить клинически выраженные нарушения от субъективных жалоб на память. Внедрение такого анализа в клиническую практику и скрининговые исследования может повысить точность раннего профилирования риска деменции. Результаты опубликованы в журнале Applied Neuropsychology: Adult.