В чём феномен юной звезды фигурного катания Елены Костылевой

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц. Одной из самых многообещающих фигуристок на сегодняшний день является 14-летняя Елена Костылева. Её превосходное исполнение сложных элементов и выразительные выступления на льду покоряют сердца зрителей. Однако спортивный путь девочки омрачён постоянными скандалами. Не так давно Лена оказалась в эпицентре совсем недетского конфликта, возникшего между её мамой Ириной Костылевой и тренером Евгением Плющенко. В результате публичные споры сделали историю юной фигуристки одной из самых обсуждаемых в спортивном мире. О тернистом пути к славе, уникальности спортсменки, разрешении конфликта, а также о причине приостановки выступлений Лены на льду — в материале vrn.aif.ru.
Новая Александра Трусова?
В свои юные годы Елена Костылева неоднократно выигрывала всероссийские соревнования по фигурному катанию. Она обладает титулом сильнейшей фигуристки среди юниоров и званием кандидата в мастера спорта. Лена приземляет пять прыжков ультра-си — такое же число квадов ранее исполняла сама «Русская ракета», фигуристка Александра Трусова, на которую равняется юная спортсменка. Мечта Лены — побить рекорд серебряной призёрки зимних Олимпийских игр 2022 года по количеству четверных прыжков.
Первые шаги в спорте девочка делала в Воронежской области. Сама она родилась в столице Черноземья, однако некоторое время жила с родителями в Россоши в 200 километрах от областного центра. Впервые на коньки Лена встала в возрасте трёх лет. Девочка с рождения страдала бронхитом, и врачи рекомендовали ей как можно чаще дышать холодным воздухом. Так и начался её путь в фигурном катании.
На одном из сеансов катания в Россошанском ледовом дворце на малышку обратили внимание и пригласили на первую тренировку. Чтобы развить талант дочери, семья вновь переехала в Воронеж. В столице Черноземья Лена начала заниматься в спортивной школе у тренера Светланы Лепендиной, с которой у девочки сразу же сложился тандем. Успех не заставил себя долго ждать. За год занятий Лена выиграла с большим преимуществом множество турниров в разных городах страны.
Первые конфликты и смена тренеров.
В 2018 году семья перебралась в Москву. Сначала Лена занималась в армейской школе олимпийского резерва имени Станислава Жука, а с 2019 года — в группе знаменитого тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала целую плеяду звезд отечественного фигурного катания: олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, серебряную призёрку Олимпийских Игр 2018 года Евгению Медведеву. Однако надолго у именитого тренера Лена не задержалась. В 2021 году она покинула группу Этери Тутберидзе из-за конфликта. В интервью РИА Новости мама фигуристки Ирина Костылева рассказывала, что всё началось, когда её дочь заболела и пропустила десять дней тренировок. Несмотря на слабое состояние, Лена вышла на первенство России, где исполнила тройной лутц и соревновалась с сильными соперницами. Однако успех фигуристки вызвал недовольство наставников, поскольку она не тренировалась под их руководством во время болезни. Чтобы восстановиться, Лена с отцом ездила на каток в Лефортово, где было тепло, в отличие от холодной «Коммунарки». Об этом вскоре узнал штаб Тутберидзе, что и стало поводом для конфликта.
В течение следующих трёх лет Лена сменила нескольких тренеров. Расставания с ними, как правило, сопровождалось конфликтами между наставниками и мамой фигуристки.
Скандал в «Ангелы Плющенко».
В 2024 году Лена оказалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка продолжила карьеру в его академии под названием «Ангелы Плющенко». Вскоре она стала одной из её главных звёзд. Первый год работы Лены с Плющенко прошёл спокойно. Фигуристка взяла несколько первых мест на чемпионатах и Гран-при России, демонстрируя высокий уровень мастерства и потенциал.
Однако к середине 2025 года Костылева старшая начала выражать претензии тренеру. А уже в конце того же года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой. Причиной, как и ранее, стали регулярные конфликты двукратного олимпийского чемпиона и матери фигуристки. Ирина Костылева заявляла, что Плющенко якобы специально «развалил» её дочь в интересах других спортсменок из его школы. В качестве аргументов женщина приводила частые травмы дочери, отсутствие работы над качеством скольжения и презентацией программ.
Евгений Плющенко же отмечал, что всё, что пишет мама Лены и она сама — это «сказки Венского леса». Также фигурист объяснил, что девочка восстанавливается после травм и что ей «не восемь лет, чтобы носиться по льду и делать по тридцать прыжков ультра-си за тренировку».
Гендиректор академии и супруга Плющенко Яна Рудковская, в свою очередь, обвиняла Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Она обнародовала видео, на котором женщина бьёт дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с неё коньки после тренировки. Жалобы дошли до Госдумы и органов опеки.
В это же время Ирина Костылева запретила дочери участвовать в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» (0+), где Лена исполняла роль Авроры. Несмотря на это, спортсменка продолжила выступать. Рудковская после конфликта попросила Ирину и её мужа освободить дом на спортивной базе в Подмосковье, в котором они проживали как родители юной фигуристки. Девочке же она пообещала предоставить двухместный номер, но только для единоличного проживания.
О прекращении работы с талантливой фигуристкой Евгений Плющенко сообщил с сожалением.
«Видит Бог, что я и вся наша команда боролась за неё до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, однако, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера, и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишённые здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал тогда двукратный олимпийский чемпион.
Также он пожелал Лене побед, назвав её «очень талантливой и сильной девочкой», и выразил уверенность в том, что их «книга не прочитана до конца, а глава не закончена». В итоге так и случилось.
«Ради Лены мы стёрли ластиком из жизни весь негатив».
После ухода из «Ангелов Плющенко» Лена вместе с родителями вернулась в Воронеж, а затем переехала к новому тренеру Софье Федченко, пока её мама искала квартиру рядом с катком. Однако до реального сотрудничества дело не дошло. У нового тренера девочка занималась лишь около двух недель.
В начале января 2026 года Евгений Плющенко сообщил, что воронежская фигуристка вновь вернулась к нему.
«Ради Лены и только ради неё мы стёрли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе», — написал тогда олимпийский чемпион.
Сама фигуристка также не осталась в стороне и высказалась о своём возвращении к Евгению Плющенко, назвав его своим любимым человеком и своим тренером на всю её жизнь.
В начале февраля Лена во второй раз стала победительницей первенства России среди юниоров. Она выиграла в короткой и произвольной программах, исполнив ряд сложных элементов ультра-си, включая четверные прыжки.
Как отметил Плющенко, на подготовку к старту ушло всего 25 дней. По словам Лены, для неё эта победа для неё была самой непростой. Девочка смогла преодолеть себя благодаря поддержке тренера, родителей и болельщиков.
Обострение старой травмы.
Сейчас Лена восстанавливается после повторной операции на ноге. В начале марта спортсменке удалили бородавку и наложили три шва на стопу. Однако главной проблемой, беспокоящей фигуристку, стала старая травма пятки, из-за которой она пропустила финал юниорского Гран-при России, который прошёл в начале марта в Челябинске, и шоу в честь 85-летия тренера Алексея Мишина.
У Лены диагностирована контузия пятки. Из-за неё она уже не прыгала сложные элементы на первенстве России. Сейчас, по словам Евгения Плющенко, фигуристка не тренируется. Для восстановления ей необходимо около трёх недель реабилитации. «Академия Плющенко» взяла на себя все расходы по лечению спортсменки.
Пока Лена находится в Воронеже. Две недели реабилитации позади и вскоре она вместе с мамой вернётся в дом в Подмосковье. По словам Ирины Костылевой, с середины марта фигуристка приступит к «медленному вкатыванию в сезон».