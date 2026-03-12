В чём феномен юной звезды фигурного катания Елены Костылевой

В 2018 году семья перебралась в Москву. Сначала Лена занималась в армейской школе олимпийского резерва имени Станислава Жука, а с 2019 года — в группе знаменитого тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала целую плеяду звезд отечественного фигурного катания: олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, серебряную призёрку Олимпийских Игр 2018 года Евгению Медведеву. Однако надолго у именитого тренера Лена не задержалась. В 2021 году она покинула группу Этери Тутберидзе из-за конфликта. В интервью РИА Новости мама фигуристки Ирина Костылева рассказывала, что всё началось, когда её дочь заболела и пропустила десять дней тренировок. Несмотря на слабое состояние, Лена вышла на первенство России, где исполнила тройной лутц и соревновалась с сильными соперницами. Однако успех фигуристки вызвал недовольство наставников, поскольку она не тренировалась под их руководством во время болезни. Чтобы восстановиться, Лена с отцом ездила на каток в Лефортово, где было тепло, в отличие от холодной «Коммунарки». Об этом вскоре узнал штаб Тутберидзе, что и стало поводом для конфликта.