Куришь или весишь лишнее? Взносы в ОМС для волгоградцев могут взлететь

Еще одна беда, которая может ударить по кошельку — лишний вес. Сегодня ожирением страдает почти четверть россиян. Причем женщины сталкиваются с этой проблемой чаще мужчин — 27,4% против 20,6%. Но тревожнее всего ситуация с детьми: у каждого третьего ребенка в возрасте от 7 до 11 лет медики находят лишние килограммы. Академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что корень зла — в разрушенной культуре питания. Вместо нормального обеда молодежь выбирает перекусы на бегу. Если ничего не менять, то через 25 лет больше половины населения планеты будет страдать от лишнего веса, что вызовет лавину сердечных заболеваний и рака.