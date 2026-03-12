Куришь или весишь лишнее? Взносы в ОМС для волгоградцев могут взлететь

В России обсуждают введние в регионах, а Волгоград исключением не станет, радикального способа борьбы за здоровый образ жизни: тех, кто не расстается с сигаретой или страдает от лишних килограммов, могут заставить платить за медицинскую страховку в разы больше остальных. С такой инициативой выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
Логика простая: если человек сознательно гробит свое здоровье, то и нагрузка на систему ОМС от него выше. По задумке, для курящих и людей с ожирением введут специальные коэффициенты. Взносы могут вырасти в два, а то и в три раза. Предполагается, что такой «налог на вредность» станет мощным финансовым стимулом бросить курить или наконец дойти до спортзала.
Статистика для Волгоградской области пока неутешительная — наш регион идет в ногу со всей страной. По данным Росстата на март 2025 года, курит каждый пятый житель области старше 15 лет (около 18,5%). И хотя по сравнению с 2019 годом любителей табака стало меньше, цифры все равно пугают врачей. Для сравнения: в Чечне курят всего 0,2% населения, а на Дальнем Востоке — каждый третий.
Еще одна беда, которая может ударить по кошельку — лишний вес. Сегодня ожирением страдает почти четверть россиян. Причем женщины сталкиваются с этой проблемой чаще мужчин — 27,4% против 20,6%. Но тревожнее всего ситуация с детьми: у каждого третьего ребенка в возрасте от 7 до 11 лет медики находят лишние килограммы. Академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что корень зла — в разрушенной культуре питания. Вместо нормального обеда молодежь выбирает перекусы на бегу. Если ничего не менять, то через 25 лет больше половины населения планеты будет страдать от лишнего веса, что вызовет лавину сердечных заболеваний и рака.
Пока инициатива об увеличении взносов находится на стадии обсуждения, но эксперты подчеркивают: табак и жирная пища — главные причины преждевременной смертности. И если призывы врачей не помогают, возможно, сработает угроза кошельку.
