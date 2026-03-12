В Омске дептранс предложил картонные карты для оплаты проезда

По словам Вадима Кормильца, над решением проблемы уже работают. Дептранс рассматривает возможность продавать на автовокзале одноразовые картонные карточки, по которым можно будет совершить одну или несколько поездок. Такая карта будет стоить дешевле «Омки», однако пополнять её будет нельзя. Аналогичные решения уже применяются в других российских городах, так что с технической точки зрения проблем быть не должно.