В Омске дептранс предложил картонные карты для оплаты проезда

Департамент транспорта рассматривает возможность создания нового типа проездных. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой переводу маршрута номер 24 на безналичную оплату проезда, рассказал Вадим Кормилец.
По словам главы дептранса, вслед за первым, пилотным, маршрутом наличку могут убрать и из остальных. Это ставит перед транспортниками ряд вопросов — например, как будут платить за проезд жители Омской области или других городов России, которые по какой-либо причине не имеют ни смартфона, ни денег на банковской карте.
Напомним, что 24-й маршрут захватывает и железнодорожный, и автобусный вокзалы города, поэтому вопрос может встать очень быстро.
По словам Вадима Кормильца, над решением проблемы уже работают. Дептранс рассматривает возможность продавать на автовокзале одноразовые картонные карточки, по которым можно будет совершить одну или несколько поездок. Такая карта будет стоить дешевле «Омки», однако пополнять её будет нельзя. Аналогичные решения уже применяются в других российских городах, так что с технической точки зрения проблем быть не должно.