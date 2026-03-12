Ричмонд
Билеты на электрички разрешили возвращать через приложения и сайты

Новые правила начнут действовать с сентября 2026 года.

Источник: Клопс.ru

Минтранс РФ расширил способы возврата билетов на пригородные поезда: теперь оформить его можно будет не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Об этом со ссылкой на министерство пишет ТАСС в четверг, 12 марта.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Как уточнили в Минтрансе, сама процедура будет проходить по правилам конкретного перевозчика, в том числе с учётом комиссии за оформление. Условия возврата билетов останутся прежними.

Изменения затронут и пассажиров поездов дальнего следования. При покупке билета человеку придётся указать номер телефона или электронную почту, на которые перевозчик должен будет отправлять уведомления о любых изменениях, связанных с поездкой.

Отдельный блок поправок касается пассажиров с инвалидностью. Перевозчиков обяжут в приоритетном порядке продавать специализированные места тем, кто использует кресла-коляски, а их продажу — ограничить.

Остальные люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить билет на такое сиденье не раньше чем за десять суток до отправления. В министерстве также уточнили: сопровождающие не смогут занять специализированное место, если сам пассажир с инвалидностью этим поездом не едет.

