Билеты на электрички разрешили возвращать через приложения и сайты

Остальные люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить билет на такое сиденье не раньше чем за десять суток до отправления. В министерстве также уточнили: сопровождающие не смогут занять специализированное место, если сам пассажир с инвалидностью этим поездом не едет.