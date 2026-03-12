В Коминтерновском районе Воронежа завоют сирены 12 марта

В среду, 12 марта, в Коминтерновском районе Воронежа пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщили в управе района.
Сигнал тревоги прозвучит на территории завода АО «Электросигнал», расположенного на улице Электросигнальной, 1. Жители близлежащих домов могут услышать вой сирен.
В администрации подчеркивают: мероприятия плановые и не связаны с реальной угрозой.
Напомним, ранее утром в регионе была отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов — соответствующие меры сняли в 08:05.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше