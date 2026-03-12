Ричмонд
В Коминтерновском районе Воронежа завоют сирены 12 марта

На заводе «Электросигнал» проверят системы оповещения.

В среду, 12 марта, в Коминтерновском районе Воронежа пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщили в управе района.

Сигнал тревоги прозвучит на территории завода АО «Электросигнал», расположенного на улице Электросигнальной, 1. Жители близлежащих домов могут услышать вой сирен.

В администрации подчеркивают: мероприятия плановые и не связаны с реальной угрозой.

Напомним, ранее утром в регионе была отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов — соответствующие меры сняли в 08:05.

