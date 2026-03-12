Террористам из «Крокуса» выносят приговор. Онлайн

11:21 Один из пострадавших в «Крокус Сити Холле», получивший травму с позвоночником и проблемы с психикой, покончил с собой, рассказала «Московскому Комсомольцу» представитель группы потерпевших Людмила Айвар.
11:18 Находящийся на скамье подсудимых отец двух подельников террористов Исроил Отец рыдает. Он вместе с сыновьями предоставил преступникам квартиру и автомобиль, на котором те попытались сбежать.
11:12 Некоторые люди в зале, пришедшие на заседание, плачут, передает SHOT.
11:11 Одно ~перечисление всех обвиняемых занимает у председателя суда несколько минут~, сообщает корреспондент.
«Кажется, мы тут очень надолго», — шепчут друг другу журналисты.
11:05 ❗️ Трое судей зашли в зал заседания. Начинается оглашение приговора.
11:03 Обвиняемых в зале суда разделили, разместив в двух «клетках», каждая из которых оцеплена полицейскими. Кроме того, судебные приставы разрешают журналистам снимать только подсудимых, передает наш корреспондент.
11:01 Потерпевших, их адвокатов и журналистов запустили в зал суда, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
10:59 Всего вынесения приговора ожидают 19 исполнителей теракта и их сообщников. Из них 15 обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, остальным — от 19 до 22 лет колонии.
10:57 Фигурантов дела уже доставили в суд, передает РИА Новости.
10:54 В Московском городском суде сегодня в 11:00 начнется заседание, на котором вынесут приговоры преступникам, причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 149 человек. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.