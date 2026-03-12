Все школы Омской области перешли на работу через мессенджер «Mакс»

Президент Владимир Путин накануне, 11 марта, провел встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым (на фото). В связи с этим областное минобразования сообщило, что в нашем регионе уже все школы перешли на работу в национальном мессенджере «Макс».
Дело в том, что во время разговора с главой государства Кравцов как одну из задач обозначил защиту школьников от деструктивного контента.
«Все школы перешли на национальный мессенджер Макс, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы», — отметил министр.
Областной минобр подтвердил: в нашем регионе все образовательные организации — дошкольного, дополнительного, общеобразовательного и профессионального направлений — действительно стали работать в «Максе». Там зарегистрированы более 30 тыс. учителей и около 200 тыс. родителей и учеников.
"Наблюдается положительная динамика использования мессенджера педагогическими работниками, обучающимися и родителями. Все участники образовательного процесса получают оперативную и проверенную информацию, имеют возможность работать с дневником, заданиями, пользоваться образовательными сервисами. Наиболее активными общеобразовательными организациями в мессенджере являются Загваздинская школа Усть-Ишимского района, Усть-Тарская основная школа Тарского района и Кузнецовская основная школа Тевризского района. Одесский район выступает самым активным в части школ.
Наиболее активной организацией среднего профессионального образования в MAX является Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум. Муниципалитеты, в которых активны учреждения дошкольного образования, — Большереченский, Тевризский и Усть-Ишимский", — отметили в ведомстве.
Свои каналы в мессенджере создали уже более 680 школ, количество подписчиков и пользователей там приблизилось к 107 тыс. человек, заключила пресс-служба министерства образования.
