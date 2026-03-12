Корреспонденты Om1 Новосибирск проверили, что пьют новосибирцы

После того как в Новосибирской области суд обязал коммунальщиков прекратить поставку некачественной воды из-за превышения бора, редакция Om1 Новосибирск решила проверить: а что пьют жители областного центра? Мы проехали по разным районам, школам, поликлиникам и даже набрали снега, чтобы понять, насколько безопасно то, что попадает в наши стаканы.
Для начала — немного теории, чтобы дальше было понятно, о чём речь. PPM (Parts Per Million) — это единица измерения, которая показывает, сколько всего растворённых веществ (солей, минералов, металлов) содержится в воде. Чем выше цифра, тем больше примесей. Один ppm примерно равен одному миллиграмму на литр.
Важно понимать: ppm не говорит, что именно растворено в воде — вредный свинец или полезный кальций. Это просто общая концентрация. Но если вода слишком «грязная» по этому показателю, это повод задуматься.
Есть общепринятые ориентиры, которыми пользуются эксперты. До 300 ppm — отличная вода, чистая и вкусная. От 300 до 600 ppm — хорошая вода, приемлемая для питья. Показатель от 600 до 900 ppm говорит о том, что вода удовлетворительная, но лучше её фильтровать. Если цифра поднимается до 900−1200 ppm — вода становится неприемлемой и может быть вредной для здоровья. Всё, что выше 1200 ppm, пить уже нельзя.
Что течёт из крана в Заельцовском районе?
Мы начали с двух квартир в Заельцовском районе. Первая — на Мочищенском шоссе, вторая — на улице Дмитрия Донского. Вода на Мочищенском шоссе показала 0216 ppm, на Дмитрия Донского — 0210 ppm. Оба значения уверенно укладываются в категорию «отличная вода». Для сравнения: это даже ниже средней жёсткости.
Что пьют дети в школе и пациенты в поликлинике?
Нам было важно узнать, какая вода попадает в детские организмы. Мы заехали в школу № 131 и набрали воды из обычного питьевого фонтанчика. Результат — 0216 ppm. Абсолютно чистая, безопасная вода. В поликлинику № 20 в Железнодорожном районе мы тоже заглянули. Здесь показатель оказался 0210 ppm.
Отдалённый район — не значит грязный.
Мы не обошли стороной и окраины. В Первомайском районе, на улице Заречной, вода показала 0206 ppm — это один из лучших результатов в нашем мини-исследовании. Получается, что даже в отдалённых уголках города вода остаётся чистой.
Детская страшилка: можно ли есть снег?
И напоследок — самое интересное. Все мы в детстве хотя бы раз пробовали снег или лизали сосульку. А родители пугали: «Не ешь, заболеешь!». Мы решили проверить научно. Набрали два вида снега: свежий, только что выпавший, идеально белый снег — он показал 0023 ppm. Это почти дистиллированная вода, чище, чем из-под крана. В теории его можно попробовать, но лучше не надо — в воздухе всё равно есть выхлопы и пыль.
Тем временем грязный снег с обочины, который пролежал всю зиму, показал 0060 ppm. Казалось бы, всего 60 ppm — это всё ещё очень чисто. Но подвох в другом. Датчик измеряет только количество примесей, но не их состав. В старом снеге с дороги полно реагентов, сажи, тяжёлых металлов, бензина и прочей гадости. Показатель низкий, потому что эти вещества не всегда проводят ток, а TDS-метр измеряет именно электропроводность. Так что употреблять такой снег мы категорически не советуем.
Что в сухом остатке?
Мы проверили воду в пяти точках — от центра до окраин, в школах и поликлиниках. Везде показатели оказались в пределах 0206−0216 ppm, что соответствует категории «отличная питьевая вода».
Это, конечно, не отменяет проблемы с бором в Купинском районе, о которой мы писали ранее. Но в самом Новосибирске, судя по нашим замерам, с водой всё в порядке. По крайней мере в тех точках, куда мы добрались.