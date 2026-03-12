Фанур Шайхисламов возглавил Минкульт Башкирии: ранее он руководил Татышлинским районом

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Татышлинский район принял участие в заседании районного совета, где, как сообщает информационное агентство «Башинформ», депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Фанура Шайхисламова. Руководитель региона пояснил, что он назначен исполняющим обязанности министра культуры республики.
Хабиров охарактеризовал Шайхисламова как грамотного организатора, эффективного и современного руководителя. Он подчеркнул, что специально приехал в район, чтобы лично объяснить причины кадрового решения.
Фанур Шайхисламов руководил Татышлинским районом с ноября 2020 года. Ранее он работал в республиканских органах власти, администрации главы региона, а также занимал пост заместителя министра семьи, труда и социальной защиты Башкирии.
Смена руководителя Минкультуры произошла на фоне уголовного дела в отношении действующей главы ведомства Амины Шафиковой. Она была задержана 18 февраля, а на следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал ее до 17 апреля. Шафиковой вменяют растрату и получение взятки в особо крупном размере.
