Фанур Шайхисламов возглавил Минкульт Башкирии: ранее он руководил Татышлинским районом

Смена руководителя Минкультуры произошла на фоне уголовного дела в отношении действующей главы ведомства Амины Шафиковой. Она была задержана 18 февраля, а на следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал ее до 17 апреля. Шафиковой вменяют растрату и получение взятки в особо крупном размере.