Ледовую переправу Казань — Верхний Услон закроют 15 марта после обеда

После 12:00 сезон закрывается.

Источник: Комсомольская правда

Ледовая переправа через Волгу между Казанью и Верхним Услоном завершит работу в воскресенье, 15 марта. Как сообщается в телеграм-канале переправы, проезд будет возможен только до обеда — после 12:00 сезон закрывается.

В этом году переправа начала работу 22 января. Точные даты закрытия традиционно зависят от погодных условий и состояния льда.

Напомним, в Казани обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Абсолютный минимум температуры зафиксирован 10 марта. На авиационной метеостанции «Казань-Сокол» столбики термометров опустились до −30,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен 118 лет назад на метеостанции «Казань-Университет» и составлял −27,3 градуса.