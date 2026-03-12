Ричмонд
Молодые омские каратисты заняли призовые места на соревнованиях

Ученики одной из омских спортивных школ заняли 1 и 3 места на Международных и Всероссийских соревнованиях по каратэ.

Источник: Администрация города Омска

Директор департамента по делам молодёжи, физической культуры Евгений Баньковский поздравил с призовыми местами на Международных и Всероссийских соревнованиях по каратэ «Петербургская весна», посвящённых памяти Виталия Николаевича Конева. В боевом искусстве состязались более 1,5 тысяч спортсменов из 14 стран и 45 российских регионов.

Призёрами на соревнованиях стали юные каратисты из «СШ № 28». Грачёв Семён получил бронзу, а золото досталось Ядыкиной Анне. Соревнования проходили с 6 по 8 марта.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с достигнутым результатом, желаю дальнейших побед!» — пишет Баньковский в своём канале.

Ранее мы рассказывали о бронзовой медали, полученной омской спортсменкой в Чемпионате России по художественной гимнастике.