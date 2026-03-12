Молодые омские каратисты заняли призовые места на соревнованиях

Директор департамента по делам молодёжи, физической культуры Евгений Баньковский поздравил с призовыми местами на Международных и Всероссийских соревнованиях по каратэ «Петербургская весна», посвящённых памяти Виталия Николаевича Конева. В боевом искусстве состязались более 1,5 тысяч спортсменов из 14 стран и 45 российских регионов.