Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии рассказали, когда Калининград приведут в порядок после зимы

Жители пожаловались на «критическое санитарное состояние» Калининграда.

В марте-апреле в Калининграде пройдет месячник чистоты, в ходе которого город приведут в порядок после зимы. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на странице Алексей Беспрозванных «ВКонтакте».

Жители пожаловались на «критическое санитарное состояние» Калининграда после схода снега. Как отмечают комментаторы, если центр был приведен в порядок относительно быстро, то «стоит свернуть и углубиться, как мы видим картину грязных трущоб. Городские тротуары, городские газоны, внутриквартальные проезды и дворы многоквартирных домов буквально утопают в мусоре, скопившемся за зиму».

«Действительно, после схода снега в городе осталось очень много мусора. “Чистота” постепенно приводит территории в порядок. Традиционно в марте-апреле пройдет месячник чистоты, в ходе которого муниципалитет, в том числе с помощью субботников, приведет Калининград в порядок», — ответили в мэрии.