В мэрии рассказали, когда Калининград приведут в порядок после зимы

Жители пожаловались на «критическое санитарное состояние» Калининграда после схода снега. Как отмечают комментаторы, если центр был приведен в порядок относительно быстро, то «стоит свернуть и углубиться, как мы видим картину грязных трущоб. Городские тротуары, городские газоны, внутриквартальные проезды и дворы многоквартирных домов буквально утопают в мусоре, скопившемся за зиму».