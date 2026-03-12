Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже по решению суда закрыли ресторан «Ярды Superbar»

Судебные приставы опечатали заведение на улице Енисеевской.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Воронежа приставы приостановили деятельность ресторана «Ярды Superbar», расположенного на улице Енисеевской. Об этом 12 марта сообщили в УФССП по Воронежской области.

В отношении владельца зданий — в собственности находятся ресторан, гараж и хозпостройки — было возбуждено исполнительное производство о запрете эксплуатации. Мера применена по решению суда в качестве обеспечительной.

Сотрудники Ленинского районного отделения выехали по адресу, вручили администрации и персоналу копии процессуальных документов с требованием немедленно прекратить работу заведения. Судебные приставы подчеркнули, что будут ежедневно контролировать исполнение судебного решения.

В ведомстве напоминают: нарушение установленного запрета грозит административной и даже уголовной ответственностью. Горожан, которые планировали посетить ресторан или заказать праздничные мероприятия, предупреждают: эксплуатация организации общественного питания по назначению запрещена.