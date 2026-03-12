Работодателям в Калининградской области компенсируют до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место для инвалида

Чтобы получить компенсацию, нужно заключить трудовой договор с инвалидом на срок не менее 9 месяцев, оборудовать место по индивидуальной программе реабилитации и в течение трёх месяцев подать заявление в Центр занятости. После проверки СФР перечислит деньги в течение 10 дней — сумму фактических затрат, но не более 200 тысяч рублей на одно место.