Работодателям в Калининградской области компенсируют до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место для инвалида

Отделение Социального фонда по Калининградской области напомнило о возможности получить субсидию на.

оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Деньги можно потратить на покупку и установку специальной мебели, техники и приспособлений, включая обустройство надомной работы.

Чтобы получить компенсацию, нужно заключить трудовой договор с инвалидом на срок не менее 9 месяцев, оборудовать место по индивидуальной программе реабилитации и в течение трёх месяцев подать заявление в Центр занятости. После проверки СФР перечислит деньги в течение 10 дней — сумму фактических затрат, но не более 200 тысяч рублей на одно место.