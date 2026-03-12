Омская аллея олимпийских кленов переедет на Иртышскую набережную

В Омске в ходе масштабного преображения набережной Тухачевского часть деревьев, попавших в зону переустройства коммуникаций, решено пересадить. После завершения работ 301 дерево вернется на обновленную территорию зеленого массива площадью 11 тысяч квадратных метров, а 74 краснолистных клена, высаженных в рамках олимпийского проекта, переедут на Иртышскую набережную.
Подрядчик благоустройства уделяет особое внимание сохранению зеленых насаждений. Деревья будут аккуратно выкопаны с комом земли при помощи специализированной техники и доставлены в муниципальный питомник. Такой подход позволяет сберечь корневую систему и обеспечить приживаемость растений после возвращения.
Аллея канадских кленов станет украшением нового променада, который появится в рамках второй очереди благоустройства территории пляжа «Центральный-2». Каждое дерево оснастят подсветкой, а рядом установят таблички с информацией о чемпионах, прославивших российский спорт.
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, по итогам обсуждения с меценатом на новой локации предусмотрят место для дополнительных деревьев — омские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на престижных соревнованиях.
«Я прекрасно понимаю масштабы предстоящего преображения набережной Тухачевского и искренне поддерживаю развитие и процветание моего родного города. Думаю, наши клены отлично будут смотреться на набережной Иртыша и принесут много радости и омичам, и гостям города», — отметил меценат Сергей Козубенко.
Процесс переноса зеленых насаждений находится под контролем ведущих омских агрономов и координируется профильными службами в рамках региональной программы развития общественных пространств. Омичи смогут следить за ходом работ через социальные сети и средства массовой информации.