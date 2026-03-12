Водолеи столкнутся с неискренностью, а Тельцам предстоит сделать нелёгкий выбор: таро-расклад на четверг, 12 марта

Водолеи столкнутся с манипуляциями и неискренностью партнёра, а Тельцам выпадет возможность выбирать из двух перспективных вариантов по работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 12 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Паж Жезлов): сулит неожиданное приглашение на свидание или приятное известие от того, кто давно нравится. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что чёрная полоса в делах наконец-то заканчивается. Здоровье (Шестёрка Кубков): напоминает о нежизнеспособности старых привычек. Сегодня стоит вернуться к правильному режиму.
Телец.
Любовь (Король Пентаклей): обещает стабильность и надёжность. Партнёр станет вашей крепостью. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на необходимость сделать непростой выбор между двумя перспективными вариантами. Здоровье (Жрица): советует прислушаться к организму. Он сам подскажет, что ему нужно.
Близнецы.
Любовь (Тройка Жезлов): предвещает выход отношений на новый уровень. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): рекомендует устроить паузу и не решать важные вопросы сегодня. Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазнах. Не злоупотребляйте сладким.
Рак.
Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о том, что чужие советы в отношениях сегодня только навредят. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): символизирует желание сменить работу или уйти с головой в новое дело. Здоровье (Император): отличное самочувствие.
Лев.
Любовь (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство покинутости, которое на самом деле надумано. Профессиональная сфера (Колесница): сулит стремительный рывок в делах и успех в командировках. Здоровье (Влюблённые): говорит о внутреннем балансе и гармонии.
Дева.
Любовь (Отшельник): предрекает день, когда хочется побыть одному. Профессиональная сфера (Туз Мечей): дарит ясность — вы наконец поймёте, как решить сложную задачу. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном улучшении самочувствия.
Весы.
Любовь (Рыцарь Пентаклей): обещает медленное, но верное развитие отношений. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше. Здоровье (Солнце перевёрнутая): предупреждает о неясном будущем в вопросах самочувствия.
Скорпион.
Любовь (Справедливость перевёрнутая): говорит о нечестности партнёра. Возможно, вам что-то недоговаривают. Профессиональная сфера (Королева Мечей): символизирует холодный расчёт и жёсткие переговоры. Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в питании.
Стрелец.
Любовь (Башня): сулит неожиданный конфликт и ссору. Профессиональная сфера (Девятка Кубков): обещает исполнение рабочего желания — например, одобрение проекта. Здоровье (Тройка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Козерог.
Любовь (Звезда перевёрнутая): предупреждает о временном разочаровании во второй половинке. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): символизирует признание и успех в работе. Здоровье (Смерть): обещает избавление от затяжной болезни.
Водолей.
Любовь (Маг перевёрнутая): указывает на чью-то неискренность или попытку манипуляции. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрые новости и стремительное решение вопросов. Здоровье (Двойка Кубков): обещает гармонию и душевное равновесие.
Рыбы.
Любовь (Король Кубков): говорит о зрелых и спокойных отношениях, где вас понимают без слов. Профессиональная сфера (Луна): предупреждает о скрытых подводных камнях в проектах, проявите внимательность. Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление о вчерашнем переедании.