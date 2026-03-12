«Не выживут все»: эксперты заявили, что ресторанный рынок Калининградской области переживает жёсткую перестройку

Ресторанный бизнес в области переживает этап трансформации: одни заведения закрываются, другие быстро занимают освободившиеся площадки, а конкуренция за гостя становится всё жёстче. Об этом, ссылаясь на экспертов отрасли, сообщает телеграм-канал «BFM Калининград».
«У нас всего за прошлый год, 2025-й, поступило в управление около тысячи уведомлений о начале осуществления деятельности. 80% — это общепит, но разный: это и кофейни, и на доставку», — заявила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.
При этом сам рынок заметно меняется. В новых жилых комплексах места под кафе и рестораны закладывают ещё на этапе строительства, но одного удачного помещения теперь недостаточно. На выбор гостей влияет и режим работы — например, во многих заведениях Калининграда завтраки начинают подавать только с 9:00, хотя спрос есть и на более раннее время.
"Знаете, ещё такая не очень хорошая для ресторанов тенденция, но от неё никуда не денешься, — это развитие рынка готовой еды.
Чем это удобно? Ты идёшь в любом случае в магазин, ты покупаешь готовую еду, в принципе, плюс-минус уровня такого средне-паршивого ресторана. Да, это очень много на себя перенимает.
И у нас получилось в прошлое лето, что туристы были все в «Пятёрочках», где брали готовую еду. Они потратили огромные деньги билеты, они потратились на гостиницу, потому что им же надо где-то физически жить. А вот уже в рестораны могут не ходить — они могут пойти в «Пятёрочку», купить там эти роллы, посмотреть бесплатно на море. Ну, они побывали в Калининграде — галочку поставили", — отметила ресторатор Екатерина Михайлова.
На этом фоне, отмечают участники рынка, заведениям уже мало просто хорошо готовить. Чтобы привлечь посетителя, ресторану всё чаще нужна внятная концепция, необычная подача и опыт, который нельзя получить в супермаркете. По этой причине премиальный сегмент сейчас чувствует себя увереннее, чем заведения со средней ценовой политикой.
«Количество ресторанов в любом случае будет отрегулировано. То есть не выживут все. Это однозначно. То есть нам нужно будет сейчас работать над тем, чтобы ресторан был в первую очередь на впечатление. Потому что заправиться просто едой люди всегда могли в магазинах. То есть они всегда могли снять апартаменты, всегда могли купить продукты в магазине и сами придумать», — добавил ресторатор, автор и организатор фестиваля балтийской кухни Максим Ткачёв.
Отдельным направлением роста становятся гастроужины и необычная подача блюд. По данным издания, особенно заметен спрос на форматы «под ключ», связанные с балтийской и паназиатской кухней, когда гостям предлагают не только еду, но и цельный гастрономический сценарий с предварительным бронированием и рассказом о каждом блюде.
