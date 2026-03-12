«Не выживут все»: эксперты заявили, что ресторанный рынок Калининградской области переживает жёсткую перестройку

«Количество ресторанов в любом случае будет отрегулировано. То есть не выживут все. Это однозначно. То есть нам нужно будет сейчас работать над тем, чтобы ресторан был в первую очередь на впечатление. Потому что заправиться просто едой люди всегда могли в магазинах. То есть они всегда могли снять апартаменты, всегда могли купить продукты в магазине и сами придумать», — добавил ресторатор, автор и организатор фестиваля балтийской кухни Максим Ткачёв.