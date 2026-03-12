Краснолистные клёны украсят Иртышскую набережную

Особая судьба ждёт 74 краснолистных клёна, высаженных несколько лет назад в рамках большого олимпийского проекта. Эти деревья, подаренные городу меценатом Сергеем Козубенко, обретут новый дом на Иртышской набережной. Они станут основой аллеи на променаде, который появится в ходе второй очереди благоустройства пляжа «Центральный-2». Каждое дерево оснастят подсветкой, а рядом установят таблички с именами омских чемпионов, прославивших регион.