Краснолистные клёны украсят Иртышскую набережную

В Омске начинается масштабное обновление набережной Тухачевского — проект, который не просто изменит архитектурный облик территории, но и обеспечит её долговечность за счёт комплексной перекладки коммуникаций. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, в рамках работ предстоит временно переместить 375 деревьев.
Чтобы сохранить зелёные насаждения, строители задействуют особую технологию: деревья, оказавшиеся в зоне благоустройства, выкопают с комом земли и с помощью специализированной техники доставят в муниципальный питомник. После завершения всех работ 301 дерево вернётся на прежнее место — и пополнит зелёный массив площадью 11 тысяч квадратных метров.
Особая судьба ждёт 74 краснолистных клёна, высаженных несколько лет назад в рамках большого олимпийского проекта. Эти деревья, подаренные городу меценатом Сергеем Козубенко, обретут новый дом на Иртышской набережной. Они станут основой аллеи на променаде, который появится в ходе второй очереди благоустройства пляжа «Центральный-2». Каждое дерево оснастят подсветкой, а рядом установят таблички с именами омских чемпионов, прославивших регион.
«Я прекрасно понимаю масштабы предстоящего преображения набережной Тухачевского и искренне поддерживаю развитие и процветание моего родного города. Думаю, наши клены отлично будут смотреться на набережной Иртыша и принесут много радости и омичам, и гостям города», — прокомментировал Сергей Козубенко. Он также поддержал идею предусмотреть на новой локации места для дополнительных деревьев, ведь омские спортсмены продолжают завоёвывать победы.
Мэр подчеркнул, что процесс переноса зелёных насаждений будет проходить под контролем лучших агрономов, а следить за ходом работ омичи смогут через соцсети и СМИ.