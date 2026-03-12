Власти Минска запретили оставлять прокатные самокаты где попало и сказали, кому запретят езду на них до конца сезона

Власти Минска обсудили с представителями кикшеринговых компаний изменения, которые ждут пользователей прокатных электросамокатов и велосипедов в 2026 году. Детали раскрывает агентство «Минск-Новости».
Важное новшество затронет тех, кто поедет на одном самокате вдвоем. Зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко сказала бизнесменам:
«В случаях, когда будет зафиксирована поездка в тандеме, вы должны будете заблокировать этого пользователя до конца сезона».
Еще одно нововведение: в плохую погоду операторы смогут отключить возможность проката.
Что касается парковок для самокатов и велосипедов, теперь задачи по их обустройству возлагаются на сами кикшеринговые компании. При этом завершить поездку за пределами такой зоны не получится.
«Такие точки стоит располагать в удобных местах. Однако их размещение должно быть рассредоточено и скоординировано, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться», — сказал замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Кстати, такие парковки нельзя будет устроиться в радиусе 50 метров от входа в метро.
«Важно исключить ситуации, когда на одном самом популярном месте находится много электросамокатов, которые мешают движению», — добавил Ливанович.
