Власти Минска запретили оставлять прокатные самокаты где попало и сказали, кому запретят езду на них до конца сезона

Власти Минска запретили бросать прокатные самокаты где попало, введя блокировку.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска обсудили с представителями кикшеринговых компаний изменения, которые ждут пользователей прокатных электросамокатов и велосипедов в 2026 году. Детали раскрывает агентство «Минск-Новости».

Важное новшество затронет тех, кто поедет на одном самокате вдвоем. Зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко сказала бизнесменам:

«В случаях, когда будет зафиксирована поездка в тандеме, вы должны будете заблокировать этого пользователя до конца сезона».

Еще одно нововведение: в плохую погоду операторы смогут отключить возможность проката.

Что касается парковок для самокатов и велосипедов, теперь задачи по их обустройству возлагаются на сами кикшеринговые компании. При этом завершить поездку за пределами такой зоны не получится.

«Такие точки стоит располагать в удобных местах. Однако их размещение должно быть рассредоточено и скоординировано, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться», — сказал замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Кстати, такие парковки нельзя будет устроиться в радиусе 50 метров от входа в метро.

«Важно исключить ситуации, когда на одном самом популярном месте находится много электросамокатов, которые мешают движению», — добавил Ливанович.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла статистику о женщинах, пожаловавшихся президенту Беларуси Александру Лукашенко на то, что их обижают.

Ранее мы писали о том, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста.

Также «Комсомолка» рассказывала, что подземный переход между новым парком и крупной площадью строится в Минске.

