Газоны и детские площадки: ЖКХ наведет порядок в Минске

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Коммунальные службы определили основные работы по санитарной очистке и благоустройству столицы, которые стартовали 10 марта, сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
В частности, после осенне-зимнего периода планируется уборка дворовых территорий общей площадью более 3,2 тысячи гектаров и мест общего пользования в 1058 жилых домах.
Также столичные коммунальщики займутся ремонтом дворовых проездов площадью около 38 тысяч квадратных метров и обновлением детских и спортивных площадок. Всего будет отремонтировано, окрашено или заменено 4417 единиц оборудования и малых архитектурных форм.
Кроме того, специалисты подсыпят песок в более чем 2,6 тысячи песочниц, отремонтируют и покрасят 15 площадок для выгула собак, а также разместят 417 памяток о необходимости убирать за питомцами.
В рамках благоустройства в том числе планируется восстановить газоны на площади свыше 20 гектаров, высадить почти 3,7 тысячи деревьев и более 20 тысяч кустарников.
«Отремонтируем и заменим 495 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и 312 контейнеров вторичных материальных ресурсов и многое другое!» — говорится в сообщении.
К работам традиционно приглашают и жителей города. Минчане могут принять участие в уборке дворов, создании цветочных клумб и посадке деревьев. В прошлом году в весенних субботниках приняли участие более 120 тысяч жителей Минска.