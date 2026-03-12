«Балтика» и ЦСКА, «Онегин» и Therr Maitz: афиша Калининграда на выходные

В клубе «Склад» состоится «по-настоящему огненный концерт-вечеринка Brit Pop Party», где прозвучат «все самые яркие хиты британской волны, которые вы узнаете с самых первых аккордов» (18+). «И да, это не просто трибьют-концерт — музыканты больше 2-х лет делали эту программу, с максимальной любовью, вниманием к деталям и со всем своим опытом! Эта музыка, которую музыканты по-настоящему Любят и Уважают — и с великим удовольствием исполнят её для вас в этот вечер!» — гарантируют в анонсе. Начало — в 19:00.