В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьник

В Волгограде поисково-спасательный отряд организовал поиски пропавшего 9-летнего Евгения Соломина. Как рассказали в «ЛизаАлерт», ребенок ушел из дома рано утром 12 марта.

По информации читателей ИА «Высота 102», мальчик проживает с семьей в микрорайоне Ангарский. Может быть, что школьник находится сейчас где-то недалеко от дома — в районе ул. Раздольной. Однако не исключается, что ребенок мог сесть на трамвай и уехать в центр города.

Приметы мальчика: рост 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Школьник одет в синюю куртку с белыми полосками, серые джинсы, темно-серые ботинки и синюю шапку. При себе у него есть рюкзак.

В случае обнаружения мальчика очевидцев просят позвонить по номерам: 8 (800) 700−54−52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт».