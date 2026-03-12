В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьник

В Волгограде поисково-спасательный отряд организовал поиски пропавшего 9-летнего Евгения Соломина. Как рассказали в «ЛизаАлерт», ребенок ушел из дома рано утром 12 марта.
По информации читателей ИА «Высота 102», мальчик проживает с семьей в микрорайоне Ангарский. Может быть, что школьник находится сейчас где-то недалеко от дома — в районе ул. Раздольной. Однако не исключается, что ребенок мог сесть на трамвай и уехать в центр города.
Приметы мальчика: рост 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.
Школьник одет в синюю куртку с белыми полосками, серые джинсы, темно-серые ботинки и синюю шапку. При себе у него есть рюкзак.
В случае обнаружения мальчика очевидцев просят позвонить по номерам: 8 (800) 700−54−52 или 112.
Фото: «ЛизаАлерт».