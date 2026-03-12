Ричмонд
В Новосибирской области из-за метели 1465 детей не доехали до школы

Снегопад и метель нарушили транспортное сообщение в 195 населённых пунктах.

Источник: Om1 Новосибирск

В связи с резким ухудшением погодных условий — обильным снегом и метелью — в 16 районах Новосибирской области временно ограничен подвоз школьников к образовательным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«В 104 школы не подвезено 1465 детей, проживающих в 195 населённых пунктах. Наибольшее количество учащихся зафиксировано в Карасукском муниципальном округе (362 ребёнка, 17 школ), Барабинском районе (177 детей, 12 школ), Баганском районе (126 детей, 12 школ) и Чистоозёрном районе (118 детей, 11 школ). Учащиеся переведены на дистанционное обучение. Проезд по сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении ТУАД, обеспечен. Сейчас на трассах работает 1046 единиц техники. Подрядные организации готовы в любой момент увеличить количество до 1367 единиц для ликвидации последствий непогоды», — сообщили в ведомстве.

ТУАД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно осторожными на пешеходных переходах и тротуарах. О нештатных ситуациях на областных трассах можно сообщать в диспетчерскую службу.