В Новосибирской области из-за метели 1465 детей не доехали до школы

«В 104 школы не подвезено 1465 детей, проживающих в 195 населённых пунктах. Наибольшее количество учащихся зафиксировано в Карасукском муниципальном округе (362 ребёнка, 17 школ), Барабинском районе (177 детей, 12 школ), Баганском районе (126 детей, 12 школ) и Чистоозёрном районе (118 детей, 11 школ). Учащиеся переведены на дистанционное обучение. Проезд по сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении ТУАД, обеспечен. Сейчас на трассах работает 1046 единиц техники. Подрядные организации готовы в любой момент увеличить количество до 1367 единиц для ликвидации последствий непогоды», — сообщили в ведомстве.