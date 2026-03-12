Жалобы граждан: какие проблемы решают в сфере госуслуг

Еще одно нарушение было выявлено через информационную систему «Е-лицензирование»: заявления по государственной услуге «Выдача разрешения физическим лицам на хранение и ношение гражданского оружия и его патронов» не были зарегистрированы, после рекомендаций департамента заявки были зарегистрированы, а права граждан восстановлены.