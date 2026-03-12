Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жалобы граждан: какие проблемы решают в сфере госуслуг

Департамент Агентства по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области продолжает системную работу по повышению качества государственных услуг и защите прав граждан, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Ведомство рассматривает обращения и жалобы жителей региона, а также проводит дистанционный мониторинг государственных услуг, оказываемых через информационные системы государственных органов.

Более 130 нарушений выявлено при мониторинге.

С начала текущего года при содействии департамента были восстановлены права 132 услугополучателей по результатам дистанционного мониторинга.

Еще 14 случаев восстановления прав зафиксированы после рассмотрения официальных жалоб граждан.

Какие нарушения были выявлены.

В ходе работы специалисты департамента выявили ряд нарушений при оказании государственных услуг.

В частности, аппаратом акима одного из сельских округов была необоснованно отклонена заявка на получение земельного участка для ведения подсобного хозяйства без рассмотрения в земельной комиссии, однако после рекомендации департамента решение было пересмотрено.

Также в ряде случаев медицинские организации необоснованно отказывали гражданам в прикреплении к учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, после вмешательства департамента граждане были прикреплены к соответствующим медицинским организациям.

Еще одно нарушение было выявлено через информационную систему «Е-лицензирование»: заявления по государственной услуге «Выдача разрешения физическим лицам на хранение и ношение гражданского оружия и его патронов» не были зарегистрированы, после рекомендаций департамента заявки были зарегистрированы, а права граждан восстановлены.

Работа по защите прав граждан продолжится.

В департаменте отмечают, что контроль за качеством государственных услуг будет продолжен.

Работа направлена на обеспечение законности в сфере оказания государственных услуг, повышение их качества и защиту прав граждан.