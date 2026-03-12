Жалобы граждан: какие проблемы решают в сфере госуслуг

Ведомство рассматривает обращения и жалобы жителей региона, а также проводит дистанционный мониторинг государственных услуг, оказываемых через информационные системы государственных органов.
Более 130 нарушений выявлено при мониторинге.
С начала текущего года при содействии департамента были восстановлены права 132 услугополучателей по результатам дистанционного мониторинга.
Еще 14 случаев восстановления прав зафиксированы после рассмотрения официальных жалоб граждан.
Какие нарушения были выявлены.
В ходе работы специалисты департамента выявили ряд нарушений при оказании государственных услуг.
В частности, аппаратом акима одного из сельских округов была необоснованно отклонена заявка на получение земельного участка для ведения подсобного хозяйства без рассмотрения в земельной комиссии, однако после рекомендации департамента решение было пересмотрено.
Также в ряде случаев медицинские организации необоснованно отказывали гражданам в прикреплении к учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, после вмешательства департамента граждане были прикреплены к соответствующим медицинским организациям.
Еще одно нарушение было выявлено через информационную систему «Е-лицензирование»: заявления по государственной услуге «Выдача разрешения физическим лицам на хранение и ношение гражданского оружия и его патронов» не были зарегистрированы, после рекомендаций департамента заявки были зарегистрированы, а права граждан восстановлены.
Работа по защите прав граждан продолжится.
В департаменте отмечают, что контроль за качеством государственных услуг будет продолжен.
Работа направлена на обеспечение законности в сфере оказания государственных услуг, повышение их качества и защиту прав граждан.