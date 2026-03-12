Все 12 марок сгущенки, проверенных в Петербурге, не соответствуют ГОСТу

Доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Доценко объяснил, что показатель СОМО показывает содержание сухих веществ в сгущённом молоке после удаления воды и жира. Если оно ниже отметки в 34%, это свидетельствует о присутствии посторонних компонентов. Такое молоко теряет свою пищевую и биологическую ценность, ведь молоко традиционно богато белком, лёгким для усвоения организмом.