Эксперты подсчитали зарплаты дорожных рабочих в Волгограде и других городах

Сотрудников с опытом укладки дорожных плит и стажем от трех лет ценят дороже других претендентов. В Волгограде им предлагают вакансии с зарплатой до 145 тысяч рублей. Минимальная оплата в данной отрасли, по данным экспертов SuperJob, составляет в областном центре от 55 тысяч рублей.