Эксперты подсчитали зарплаты дорожных рабочих в Волгограде и других городах

Сколько могут получать дорожные рабочие в Волгограде и других городах России, подсчитали эксперты.
Зарплатный максимум для этой категории сотрудников составляет 190 рублей — столько им готовы платить в Москве. В Санкт-Петербурге в месяц предлагают 180 тысяч, в Екатеринбурге — 170.
В число обязанностей таких специалистов входит, в частности, проведение подготовительных работ перед укладкой асфальта, устройство оснований из песка и других материалов, собственно укладка асфальта и другое.
Сотрудников с опытом укладки дорожных плит и стажем от трех лет ценят дороже других претендентов. В Волгограде им предлагают вакансии с зарплатой до 145 тысяч рублей. Минимальная оплата в данной отрасли, по данным экспертов SuperJob, составляет в областном центре от 55 тысяч рублей.
От всех работников требуется как минимум среднее полное или профессиональное образование, знание основных видов дорожно-строительных материалов и способов приготовления асфальтобетонных смесей, а также основ устройства дренажей и правил использования специнструментов.
Ранее в мэрии Волгограда показали, как приходится трудиться дорожным рабочим при ремонте дорог так называемым жидким асфальтом.