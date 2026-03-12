Коррекционный центр закрыли в Актау после скандального видео

В одном из частных коррекционных центров выявлены два случая нарушения прав детей.
По данному факту на сегодняшний день возбуждено уголовное дело, изъяты видеоматериалы и назначены судебно-медицинские экспертизы.
Управление образования и региональный уполномоченный по правам ребенка посетили центр, и на данный момент учреждение закрыто.
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК находится на связи с родителями особенных детей, а ситуация находится под контролем ведомства.
В комитете подчеркнули, что права детей с особыми образовательными потребностями находятся под особой защитой государства и любые факты их нарушения требуют принципиальной правовой оценки.
На данный момент дети находятся дома, и их состояние стабильное.