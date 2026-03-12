Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коррекционный центр закрыли в Актау после скандального видео

В Актау закрыли коррекционный центр после скандального видео. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В одном из частных коррекционных центров выявлены два случая нарушения прав детей.

По данному факту на сегодняшний день возбуждено уголовное дело, изъяты видеоматериалы и назначены судебно-медицинские экспертизы.

Управление образования и региональный уполномоченный по правам ребенка посетили центр, и на данный момент учреждение закрыто.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК находится на связи с родителями особенных детей, а ситуация находится под контролем ведомства.

В комитете подчеркнули, что права детей с особыми образовательными потребностями находятся под особой защитой государства и любые факты их нарушения требуют принципиальной правовой оценки.

На данный момент дети находятся дома, и их состояние стабильное.