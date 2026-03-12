Рынок подержанных авто в Башкирии: за месяц случился ощутимый рост цен

По итогам февраля 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Башкирии составила 1,15 миллиона рублей. Это на 2,2% выше, чем в январе, сообщает сервис «Авто.ру». Эксперты связывают рост цен с сокращением предложения на вторичном рынке — объем машин не старше 15 лет за месяц уменьшился на 4%.
Отечественные авто подорожали незначительно — их средняя цена достигла 729 тысяч рублей. Иномарки прибавили 3% (до 2,35 миллиона). Лидерами роста стали китайские автомобили: за месяц они подорожали на 5%, до 2,2 миллиона.
При этом некоторые модели, напротив, заметно подешевели. Лидером снижения стал Suzuki SX4 (-9,4%, до 773 тысяч). Chevrolet Aveo потеряли 7,3% (теперь тоже 773 тысячи), УАЗ Patriot — 6,5% (1,21 миллиона). Доступнее стали и Kia Sorento (-5,3%, до 1,72 миллиона), и Mazda 6 (-5,3%, до 996 тысяч).
