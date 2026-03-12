Рынок подержанных авто в Башкирии: за месяц случился ощутимый рост цен

По итогам февраля 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Башкирии составила 1,15 миллиона рублей. Это на 2,2% выше, чем в январе, сообщает сервис «Авто.ру». Эксперты связывают рост цен с сокращением предложения на вторичном рынке — объем машин не старше 15 лет за месяц уменьшился на 4%.